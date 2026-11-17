वोटर्स को 17 नवंबर से नाम जुड़वाने और गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा. साथ ही 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाया जाएगा.

SSR के दौरान यूपी में 18 लाख 84 हजार 113 मतदाता बढ़े

यूपी में अब 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता हैं

यूपी में SSR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 नवंबर (मंगलवार) को जारी कर दी गई है. डाफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार प्रदेश में करीब 19 लाख वोटर्स बढ़े हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वोटर लिस्ट को लेकर दावे और ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेंगे. इस दौरान पात्र नागरिक नाम जुड़वा सकते हैं. साथ ही वोटर लिस्ट में दर्ज पर्सनल जानकारी की गलतियां भी ठीक करा सकते हैं.

निर्वाचन आयोग की ओर से 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. इन अभियानों में पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर जोर रहेगा.

18 लाख से अधिक बढ़े वोटर्स

SIR के आंकड़ों में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वॉटर्स थे, जो SSR के बाद बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गए. मंगलवार को जारी लिस्टम के बाद यूपी में 18 लाख 84 हजार 113 वाटर बढ़े हैं.

5.80 लाख कम हुए युवा वोटर्स

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल को जारी SIR की अंतिम मतदाता सूची में 18 से 19 साल की उम्र के 17 लाख 63 हजार 360 मतदाता दर्ज थे. लेकिन SSR की प्रक्रिया के बाद इनकी संख्या घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गई. युवा मतदाताओं की संख्या में करीब 5 लाख 80 हजार की कमी आई है.

किस कैटेगरी के कितने वोटर्स?

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि महिला मतदाताओं की कुल संख्या 6,09,09,525 है, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या 7.38 करोड़ है. थर्ड-जेंडर मतदाताओं की संख्या 4,206 है. वहीं प्रदेश में 18 और 19 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 17,63,360 है. मंगलवार जारी मतदाता सूची की तुलना 10 अप्रैल 2026 को जारी वोटर्स लिस्ट से करने पर कुल 18,84,113 वोटर्स बढ़े हैं.

VIDEO | Lucknow: Addressing a presser, Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa says, "The total number of female voters is 6,09,09,525, while the number of third-gender voters is 4,206. The number of voters aged 18 and 19 is 17,63,360...A comparison of the electoral roll published today, November 17, 2026, with the electoral roll published on April 10, 2026, shows an increase of 18,84,113 voters." — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

नाम जुड़वाने और सुधार का मिलेगा मौका

ड्राफ्ट लिस्ट सूची जारी होने के बाद अब वोटर्स नाम और अन्य जानकारियों की जांच कर सकते हैं, जिन पात्र वोटरका नाम लिस्ट में नहीं है, वह फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 और मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार या बदलाव के लिए फॉर्म-8 भरकर आवेदन करना होगा.

महिला मतदाताओं का बढ़ा अनुपात

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, मतदाता सूची में लिंगानुपात भी बेहतर हुआ है. अप्रैल में प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता थीं, जो अब बढ़कर 840 हो गई हैं. वहीं, मतदाता-जनसंख्या अनुपात भी 55.17 प्रतिशत से बढ़कर 55.95 प्रतिशत हो गया है.

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