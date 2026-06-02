यूपी में एक और शहर का बदला नाम, CM योगी ने मंच से की घोषणा

यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान यहां के एक शहर का नाम बदलने का ऐलान किया.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों और कस्बों के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व को पुनर्स्थापित करने की अपनी नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में अब राज्य के कुशीनगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिलनगर इलाके का नाम बदलने का बड़ा ऐलान किया है.

अब फाजिलनगर को 'पावागढ़' के नाम से जाना जाएगा. मंगलवार (2 जून 2026) को एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने न केवल इस नाम परिवर्तन की घोषणा की, बल्कि विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा.

भगवान महावीर के नाम पर होगा 'पावागढ़'

नाम बदलने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने नामकरण का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. उन्होंने जनता से पूछा, "हम इसे फाजिल क्यों कहेंगे?" सीएम ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र को अब 'पावागढ़' के रूप में मान्यता दी जा रही है और यह नया नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के नाम पर आधारित होगा.

गौरतलब है कि कुशीनगर वह पावन धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और भगवान महावीर ने भी यहीं अपनी देह त्यागी थी. इसी दौरान मंच पर मौजूद गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुशीनगर के सांसद विजय दुबे भी अब फिल्मों में काम करने लगे हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा कि रवि किशन भोजपुरी के सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन वे मुफ्त में फिल्म नहीं दिखाते.

राम मंदिर निर्माण पर सपा-कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या के भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि करीब 498 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था. कई सदियां और पीढ़ियां बीत गईं, अनेक सरकारें आईं और गईं, लेकिन मंदिर का निर्माण तभी संभव हो पाया जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आई.

अब फाजिलनगर को पावागढ़ के रूप में एक नई मान्यता देने जा रहे हैं... pic.twitter.com/1s0wEagEWi — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 2, 2026

सीएम योगी ने कहा, "कांग्रेस चाहती तो मंदिर बनवा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बनने दिया. वहीं समाजवादी पार्टी तो घोषित तौर पर रामद्रोही है, इसलिए उसने हमेशा रोड़े अटकाए." उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके वोट की ताकत से भाजपा सत्ता में आई, जिसके कारण आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ है और अयोध्या त्रेतायुग जैसी आभा बिखेर रही है.

"मच्छर और माफिया दोनों को किया साफ"

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर और पूर्वांचल को कभी दिमागी बुखार के लिए जाना जाता था. लेकिन आज यह बीमारी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह खत्म हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे राज्य से माफियाओं का सफाया हुआ है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "हमने यूपी से मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त कर दिया है. मच्छर बीमारी फैलाता था और माफिया बेरोजगारी तथा भय फैलाता था."

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुशीनगर के गन्ना किसानों को अब ₹400 प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था.

दंगों के दौर को किया याद

उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "आज से 9 साल पहले इसी फाजिलनगर और कसया विधानसभा क्षेत्र में मुसहर समुदाय के लोग भूख से मरने को मजबूर थे. यह पिछली सरकारों के पापों का नतीजा था."

उन्होंने याद दिलाया कि पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था और त्योहारों पर दंगे आम बात थे. पडरौना के डोल मेले के दौरान हुए दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग न्याय मांगने गए थे, उन्हें जेल भेज दिया गया था और वे खुद उन्हें देवरिया जेल से छुड़ाकर लाए थे. अंत में सीएम योगी ने दोहराया कि भाजपा सरकार हर बेटी को सुरक्षा और हर हाथ को काम देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है.