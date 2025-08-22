शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को किशोरपुरा गांव में कुए के पास से दो बोरियों में कई टुकड़ो में कटी हुई लाश मिली थी. मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और बताया कि मृतका की पहचान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव (35 ) के रूप में हुई है.

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महेवा गांव के पूर्व ग्राम प्रधान संजय पटेल (41) ने अपने भतीजे संदीप पटेल (25) और सहयोगी प्रदीप के साथ मिलकर रचना यादव की हत्या कर दी. और उसके शरीर के अंगों के काटकर अलग - अलग स्थानें पर फेंक दिया था. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय और संदीप को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन प्रदीप अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. जानिए क्या है प्रेम प्रसंग का पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के मुताबिक, 13 अगस्त को टोड़ी- फतेहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में एक कुएं से एक अज्ञात महिला के शव के अंग बरामद किए गए थे. जो अंग मिले उनमें सिर और पैर गायब थे.

बाद में पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि महेवा गांव की रचना यादव कई दिनों से लापता थी. जांच में सामने आया कि महेवा के पूर्व प्रधान संजय पटेल और रचना का पिछले दो साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. कथित तौर पर रचना ने संजय से बड़ी रकम ऐंठ ली थी और वो उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी. पीछा छुड़ाने के मकसद से संजय पटेल ने रचना की हत्या की साजिश रची और अपने भतीजे और एक सहयोगी की मदद से उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए

पुलिस के मुताबिक, संजय पटेल ने रचना को 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को मिलने के लिए बुलाया. उसे कार में बैठाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद कुल्हाड़ी से उसके शव के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दो अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया. कुछ अंग किशोरपुरा गांव के कुएं के पास फेंके गए, वहीं सिर और पैर को रायवन नदी में फेंक दिया.

यह भी पढ़ें:मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

पुलिस ने कैसे सुलझाई हत्या की ये गुत्थी

शव मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गईं. करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. 100 से ज्यादा गांवों में छानबीन और पूछताछ की गई. पुलिस ने संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं प्रदीप की तलाश जारी है. पुलिस ने प्रदीप पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. इस हत्या के मामले को सुलझाने के लिए DIG केशव चौधरी ने पुलिस टीम को 50 हजार रुपये और SP (ग्रामीण) डॉ. अरविंद कुमार ने 20 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.