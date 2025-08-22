Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, दीवार फांदकर आए शख्स को CISF के जवानों ने दबोचा

South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी

शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए, 5 बड़ी बातें

Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार

Stomach Health: पेट में जमा गंदगी को साफ करने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे, दही के साथ मिलाकर खाएं ये चीजें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, दीवार फांदकर आए शख्स को CISF के जवानों ने दबोचा

संसद भवन की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, दीवार फांदकर आए शख्स को CISF के जवानों ने दबोचा

South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी

टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी

शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन

वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा

शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा

Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

Homeभारत

भारत

शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को किशोरपुरा गांव में कुए के पास से दो बोरियों में कई टुकड़ो में कटी हुई लाश मिली थी. मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और बताया कि मृतका की पहचान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव (35 ) के रूप में हुई है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 22, 2025, 01:43 PM IST

शादी करने की ज़िद कर रही थी गर्लफ्रेंड, गांव प्रधान ने पीछा छुड़ाने के लिए रची रूह कंपा देने वाली साज़िश

प्रतीकात्मक तस्वीर 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महेवा गांव के पूर्व ग्राम प्रधान संजय पटेल (41) ने अपने भतीजे संदीप पटेल (25) और सहयोगी प्रदीप के साथ मिलकर रचना यादव की हत्या कर दी. और उसके शरीर के अंगों के काटकर अलग - अलग स्थानें पर फेंक दिया था. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय और संदीप को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन प्रदीप अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. जानिए क्या है प्रेम प्रसंग का पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के मुताबिक, 13 अगस्त को टोड़ी- फतेहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में एक कुएं से एक अज्ञात महिला के शव के अंग बरामद किए गए थे. जो अंग मिले उनमें सिर और पैर गायब थे.

बाद में पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि महेवा गांव की रचना यादव कई दिनों से लापता थी. जांच में सामने आया कि महेवा के पूर्व प्रधान संजय पटेल और रचना का पिछले दो साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. कथित तौर पर रचना ने संजय से बड़ी रकम ऐंठ ली थी और वो उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी. पीछा छुड़ाने के मकसद से संजय पटेल ने रचना की हत्या की साजिश रची और अपने भतीजे और एक सहयोगी की मदद से उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए

पुलिस के मुताबिक, संजय पटेल ने रचना को 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को मिलने के लिए बुलाया. उसे कार में बैठाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद कुल्हाड़ी से उसके शव के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दो अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया. कुछ अंग किशोरपुरा गांव के कुएं के पास फेंके गए, वहीं सिर और पैर को रायवन नदी में फेंक दिया.

यह भी पढ़ें:मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

पुलिस ने कैसे सुलझाई हत्या की ये गुत्थी 

शव मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गईं. करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. 100 से ज्यादा गांवों में छानबीन और पूछताछ की गई. पुलिस ने संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं प्रदीप की तलाश जारी है. पुलिस ने प्रदीप पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. इस हत्या के मामले को सुलझाने के लिए DIG केशव चौधरी ने पुलिस टीम को 50 हजार रुपये और SP (ग्रामीण) डॉ. अरविंद कुमार ने 20 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bhai Dooj 2024: आज या कल कब लगाएं भाई के माथे पर टीका, भाई दूज का जान लें सबसे शुभ मुहूर्त
आज या कल कब लगाएं भाई के माथे पर टीका, भाई दूज का जान लें सबसे शुभ मुहूर्त
Delhi Pollution: पंजाब, MP में जल रही पराली, दिल्ली में सांस लेना दूभर, वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्थिति में
Delhi Pollution: पंजाब, MP में जल रही पराली, दिल्ली में सांस लेना दूभर, वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्थिति में
बिना जुर्म किए 9 साल जेल में काट दिए, अब हाईकोर्ट ने बताया निर्दोष, चौंका देगी ये खौफनाक साजिश
बिना जुर्म किए 9 साल जेल में काट दिए, अब हाईकोर्ट ने बताया निर्दोष, चौंका देगी ये खौफनाक साजिश
कांग्रेस नेता की शर्मनाक हरकत, लड़की को दिखाया प्राइवेट पार्ट, Video वायरल होने पर पार्टी ने लिया एक्शन
कांग्रेस नेता की शर्मनाक हरकत, लड़की को दिखाया प्राइवेट पार्ट, Video वायरल होने पर पार्टी ने लिया एक्शन
'मेरा नाम दाऊद के साथ जोड़ा तो कर दूंगा...' NCP नेता नवाब मलिक की चेतावनी
'मेरा नाम दाऊद के साथ जोड़ा तो कर दूंगा...' NCP नेता नवाब मलिक की चेतावनी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन
वजन कम करने में मददगार हैं ये 3 हर्ब्स, तोंद कम करने का नायाब नुस्खा, जानें कैसे करें सेवन
Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा
शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये काम, जीवनभर भुगतना पड़ेगा गलती का खामियाजा
Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा
इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी
500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स
500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE