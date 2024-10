उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां हरदी थाना क्षेत्र के मेहसी महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर हिंसक विवाद हो गया. ये विवाद हिंदु-मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि इसने गोलीबारी का रूप ले लिया. इस घटना में रहुआ मंसूर गांव के 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई. युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने महाराजगंज बाजार में वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग में झोंक दिया.

क्या था पूरा मामला

बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ. इस हिंसक झड़प के दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. यहां जुलूस पर पत्‍थरबाजी और फायरिंग के बाद से कोहराम मच गया था. कई थानों की पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और बाजार क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है. डीआईजी रेंज देवीपाटन अमरेंद्र प्रसाद सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

#WATCH | Bahraich, Uttar Pradesh: Police conducted route march after clashes erupted during Durga idol immersion in Mahasi Maharajganj. (13.10) pic.twitter.com/KOOJQLGIfa