ब्रेकिंग न्यूज़

असम हिंसा पर DGP का बयान- स्थिति नियंत्रण में, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंगलोंग जिले में सेना तैनात | उन्नाव रेप पीड़िता से मिले राहुल गांधी, पीड़िता ने 10 जनपथ पहुंचकर मुलाकात की

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

Lung Cancer: सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी लंग कैंसर के शिकार, क्यों इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे भारतीय?

‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification

10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

भारत

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

Unnao Rape Case: ओपी राजभर ने सवाल उठाया कि पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है? उसका घर तो उन्नाव में है. यह कहकर वह हंसने लग गए.

रईश खान

Updated : Dec 24, 2025, 06:16 PM IST

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

OP Rajbhar

उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड किए जाने को लेकर भारी विरोध हो रहा है. दिल्ली के इंडिया गेट पर पीड़िता और उसकी मां ने धरना दिया. लेकिन पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटा दिया. इस मामले में यूपी सरकार के मंत्री ओपप्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने हंसते रेप पीड़िता का मजाक उड़ाया.

दरअसल, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने पर जब ओपी राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'पीड़िता असुरक्षित कहां है? कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने का आदेश दिया है, तो वह असुरक्षित कैसे हो गईं? पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है? उसका घर तो उन्नाव में है. यह कहकर राजभर ही-ही-ही करके हंसने लग गए.

बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी. कोर्ट ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और उनती ही तीन जमानत राशि पर बेल दे दी थी.

कोर्ट के फैसले से पीड़िता नाखुश

रेप पीड़िता दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को जमानत देने के फैसले से नाखुश है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में सोचा. मैंने यह भी सोचा कि मरने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा. जिस तरह मौत की लड़ाई में भगवान ने जीवन दान दिया है, उसमें आगे लड़ने और संघर्ष करने से ही न्याय मिलेगा.'

पीड़िता ने कहा कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत में मुझे न्याय मिलेगा. पीड़िता ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो मुझे यह भी विश्वास है कि जनता न्याय दिलाने का काम करेगी.

