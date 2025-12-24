VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

भारत
Unnao Rape Case: ओपी राजभर ने सवाल उठाया कि पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है? उसका घर तो उन्नाव में है. यह कहकर वह हंसने लग गए.
उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड किए जाने को लेकर भारी विरोध हो रहा है. दिल्ली के इंडिया गेट पर पीड़िता और उसकी मां ने धरना दिया. लेकिन पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटा दिया. इस मामले में यूपी सरकार के मंत्री ओपप्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने हंसते रेप पीड़िता का मजाक उड़ाया.
दरअसल, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने पर जब ओपी राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'पीड़िता असुरक्षित कहां है? कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने का आदेश दिया है, तो वह असुरक्षित कैसे हो गईं? पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है? दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है? उसका घर तो उन्नाव में है. यह कहकर राजभर ही-ही-ही करके हंसने लग गए.
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी. कोर्ट ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और उनती ही तीन जमानत राशि पर बेल दे दी थी.
उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर बेशर्मी से हँसे योगी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर— Congress Sevadal (@CongressSevadal) December 24, 2025
पत्रकारों की बेशर्मी भी कैमरे में कैद हुई !#JusticeForUnnaoVictim pic.twitter.com/STjNkkwfXn
कोर्ट के फैसले से पीड़िता नाखुश
रेप पीड़िता दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को जमानत देने के फैसले से नाखुश है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में सोचा. मैंने यह भी सोचा कि मरने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा. जिस तरह मौत की लड़ाई में भगवान ने जीवन दान दिया है, उसमें आगे लड़ने और संघर्ष करने से ही न्याय मिलेगा.'
पीड़िता ने कहा कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत में मुझे न्याय मिलेगा. पीड़िता ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो मुझे यह भी विश्वास है कि जनता न्याय दिलाने का काम करेगी.
