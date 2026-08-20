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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

22 दोषियों को मौत की सजा सुनाने वाले जज की कोर्ट से करीब 100 केस ट्रांसफर, कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

मुजफ्फरनगर के चर्चित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की फास्ट ट्रैक कोर्ट से हत्या के लगभग 100 मामले ट्रांसफर कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेज दिए गए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 20, 2026, 11:15 AM IST

22 दोषियों को मौत की सजा सुनाने वाले जज की कोर्ट से करीब 100 केस ट्रांसफर, कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

जज रवि कुमार दिवाकर (Image Source- X)

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उत्तर प्रदेश के न्यायिक गलियारों में इस वक्त एक बड़ा प्रशासनिक फैसला काफी सुर्खियों में है. मुजफ्फरनगर में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) रवि कुमार दिवाकर की अदालत से हत्या के लगभग 100 पेंडिंग केसों को रातों-रात ट्रांसफर करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में भेज दिया गया है.

यह अचानक उठाया गया कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जज दिवाकर अपनी अदालत में कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पिछले केवल चार महीनों में 10 अलग-अलग मुकदमों का निपटारा करते हुए कुल 22 अपराधियों को फांसी यानी मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. 

वकीलों और केस से जुड़े लोगों में पैदा हुआ डर!

लगातार मिल रही फांसी की सजाओं के कारण स्थानीय वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों के बीच एक तरह का डर और असमंजस का माहौल बनने लगा था, जिसके बाद जिला बार एसोसिएशन की चिंताओं को देखते हुए यह प्रशासनिक फैसला लिया गया. सरकारी वकील कुलदीप कुमार ने PTI को बताया कि जिन मामलों में मौत की सजा या उम्रकैद हो सकती है, उन्हें दिवाकर की अध्यक्षता वाली फास्ट-ट्रैक कोर्ट से जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया.

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि वकीलों और मुकदमे से जुड़े लोगों को डर था कि अदालत मौत की सजा सुना सकती है. त्यागी ने बताया कि मंगलवार (18 अगस्त 2026) को जारी एक प्रशासनिक आदेश के जरिए, जिला न्यायाधीश ने इन मामलों को अपनी अदालत में वापस बुलाने का फैसला किया.

कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी रवि कुमार दिवाकर सबसे पहले 2022 में पूरे देश में चर्चा में आए थे. उस समय वह वाराणसी में तैनात थे और उन्होंने ही बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे का ऐतिहासिक आदेश दिया था. मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले 46 वर्षीय रवि कुमार दिवाकर ने बीकॉम और एलएलएम की पढ़ाई की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में आजमगढ़ से बतौर अतिरिक्त सिविल जज की थी. इसके बाद सुल्तानपुर में सेवाएं देने के बाद वह नवंबर 2025 से मुजफ्फरनगर में एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के पद पर काम कर रहे हैं.

चार महीने, 10 केस और 22 फांसी की सजाएं

मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान पिछले चार महीनों में जज दिवाकर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कई पुराने और गंभीर मामलों में कड़ा रुख अपनाया. इनमें से कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार हैं-

  • पुराने कत्ल के मामले- 2014 के शामली में हुए पवन कुमार हत्याकांड में 13 अगस्त को चार आरोपियों को फांसी दी गई. वहीं, 1999 के 27 साल पुराने एक फिरौती और कत्ल के मामले में आरोपी शाहनवाज को मृत्युदंड सुनाया गया.
  • रंजिश और लूट के दौरान हत्या- 2011 में किसान राज सिंह की लूट के इरादे से की गई हत्या के जुर्म में चार लोगों को फांसी मिली. इसके अलावा 2010 में पंचायत चुनाव की रंजिश में हुई पूर्व प्रधान द्वारा हत्या के मामले में दो दोषियों को मृत्युदंड दिया गया.
  • ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और दोहरे हत्याकांड- अपनी मां को पीट रहे बेटे को रोकने पहुंचे होमगार्ड रतिराम की हत्या के आरोपी को अदालत ने 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मानते हुए फांसी दी. साथ ही, 2011 के एक खौफनाक दोहरे हत्याकांड में महिला और उसके 6 साल के बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी रहीस को भी मृत्युदंड दिया.
  • पारिवारिक और वकीलों के मामले- 2019 के एक हत्याकांड में जज दिवाकर ने एक महिला और उसके तीन बेटों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई. वहीं 2019 में ही 45 लाख रुपये के विवाद में वकील मोहम्मद समीर के अपहरण और कत्ल के केस में तीन आरोपियों को मौत की सजा दी गई थी.

मामले ट्रांसफर करने के पीछे की वजह

जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब एक ही अदालत से लगातार इतने बड़े पैमाने पर फांसी की सजाएं सुनाई जाने लगीं, तो वकीलों और मुकदमों के पक्षकारों में यह धारणा बनने लगी कि इस कोर्ट में कठोर सजा मिलने की आशंका बहुत ज्यादा है.

इस माहौल को देखते हुए और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा बनाए रखने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए करीब 100 हत्या के मामलों को अपने पास वापस बुला लिया. जिन मुकदमों को ट्रांसफर किया गया है, वे सभी ऐसे संगीन अपराधों से जुड़े हैं जिनमें फांसी या उम्रकैद जैसी अधिकतम सजा का प्रावधान है. 

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