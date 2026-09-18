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'जज के साथ ही अन्याय हो तो वह कहां जाए?', मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर भड़के यूपी के जज, 35 पन्नों में निकाली भड़ास

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'जज के साथ ही अन्याय हो तो वह कहां जाए?', मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर भड़के यूपी के जज, 35 पन्नों में निकाली भड़ास

जस्टिस रवि कुमार दीवाकर ने एक के बाद एक कई ट्रांसफर ऑर्डर देने के जिला जज के आदेशों पर भी सवाल उठाए. जज ने कहा कि 18 अगस्त को रिटायरमेंट से पहले जिला और सत्र जज ने 13 दिन के अंदर 9 ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए.

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Neelam

Updated : Sep 18, 2026, 04:29 PM IST

'जज के साथ ही अन्याय हो तो वह कहां जाए?', मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर भड़के यूपी के जज, 35 पन्नों में निकाली भड़ास

मुजफ्फरनगर के एडिश्नल सेशन जज के पास से करीब 100 क्रिमिनल केस डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने पास ट्रांसफर किए (Image Source: Pexels)

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उत्तर प्रदेश के एडिश्नल सेशंस जज रवि कुमार दीवाकर ने उनके पास से 100 आपराधिक मामलों के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर जज अन्याय का सामना कर रहे हों तो उन्हें कहां जाना चाहिए. सिर्फ 5 महीने में 23 लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने को लेकर जस्टिस दीवाकर काफी चर्चा में थे, इसके बाद ही उनके पास से करीब 100 क्रिमिनल केस जिला अदालत ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे. उन्होंने कहा कि सैकड़ों केस अपने पास ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिर्फ यह कह देना कि सत्र अदालत के पास पावर है, काफी नहीं है. 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एनडीपीएस मामले में एक शख्स को बरी करते हुए 35 पन्नों के आदेश में जस्टिस दीवाकर ने ये बातें लिखीं. जस्टिस रवि कुमार दीवाकर ने पांच महीने में 11 क्रिमिनल मामलों में 23 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद अगस्त में 97 मर्डर केस से जुड़ी फाइलें जिला अदालत ने अपने पास ट्रांसफर कर लीं. जज ने आरोप लगाया है कि उनके पास से  मुकदमे ट्रांसफर करने का मकसद गैंगस्टर और माफियाओं को लाभ पहुंचाना है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला और सत्र अदालत का यह फैसला पूरी तरह से कानून और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था.

जस्टिस दीवाकर ने कहा, 'जज का काम होता है न्याय देना, लेकिन अगर उसके साथ ही अन्याय हो तो, उसको कहां जाना चाहिए? क्या जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला जज, डिस्ट्रिक्ट जज के ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, जो कानून के विपरीत हों या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हों?'

जस्टिस रवि कुमार दीवाकर ने एक के बाद एक कई ट्रांसफर ऑर्डर देने के जिला जज के आदेशों पर भी सवाल उठाए. जज ने कहा कि रिटायरमेंट से पहले 18 अगस्त को जिला और सत्र जज ने 13 दिन के अंदर 9 ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए. उन्होंने कहा कि अगर कानून जिला और सत्र न्यायाधीश को केस ट्रांसफर करने की शक्ति देता है तो पावर का उपयोग न्यायिक रूप से उचित होना चाहिए.

जस्टिस दीवाकर ने कहा, 'अगर किसी अदालत से बड़ी संख्या में गंभीर मुकदमों की फाइलों को रद्द कर दिया जाए या ट्रांसफर कर दिया जाए और सिर्फ यह कह देना कि सत्र जज के पास इसकी पावर है, तो यह काफी नहीं है. उस शक्ति के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार और परिस्थितियां अलग-अलग चीजें हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कानून का शासन है न कि लोक सेवकों के मनमाने आचरण का. उन्होंने कहा कि एक पब्लिक सर्वेंट राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है और उसे अपने आदेश का कारण बताना होगा, यानी आदेश, मौखिक आदेश होना चाहिए.

 

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