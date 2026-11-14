परमवीर चक्र विजेताओं को यूपी सरकार देगी 1.04 करोड़ रुपये, सालाना पेंशन भी डबल, जानें- किस सम्मान में कितनी राशि मिलेगी?

सीएम योगी ने कहा कि देश में हर साल करीब 60 हजार जवान रिटायर होते हैं, जिनमें से यूपी के ही 10 से 12 हजार होते हैं. यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है.

उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय सेना के परमवीर चक्र जीतने वाले जवानों को अब 1.04 करोड़ रुपये एकमुश्त देगी. इसके अलावा सालाना मिलने वाली 3,12,000 रुपये की पेंशन को भी डबल कर दिया गया है. सीएम योगी ने शनिवार (14 नवंबर) को मेरठ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में वीरता पुरस्कार राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है.

सीएम योगी ने कहा कि मेरठ की क्रांति धरा से मैं आज वीर सैनिक परिवारों के लिए तीन फैसलों की घोषणा करता हूं. पहली- वीरता पुरस्कार राशि दोगुनी, दूसरी- घर के लिए पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए स्टाम्प फीस में छूट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख और तीसरी- शहीद के आश्रित को उसके घर के पास नौकरी दी जाएगी.

रिटायर होने वाले सैनिकों में यूपी के 10-12 हजार जवान

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 5.19 लाख पूर्व सैनिक हैं. देश में हर साल करीब 60 हजार जवान रिटायर होते हैं, जिनमें से यूपी के ही 10 से 12 हजार होते हैं. यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है. हमारी डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को 50 लाख की अनुग्रह राशि, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस नें 20 फीसदी और ग्रुप बी में 5 फीसदी आरक्षण और 31,700 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया कराने जैसे ठोस कदम उठाए हैं.

किस पुरस्कार में मिलेगी कितनी राशि?

महावीर चक्र: यूपी सरकार 31 लाख रुपये एकमुश्त राशि देती है और 2,37,000 सालाना देती है, जिसे अब डबल कर दिया गया है. अब यूपी सरकार महावीर चक्र विजेताओं को 62 लाख रुपये एकमुश्त और 4,74,000 रुपये देगी.



वीर चक्र: यह पदक जीतने वालों को यूपी सरकार वर्तमान में 20,80,000 की एकमुश्त राशि देती है, जबकि 1,37,000 सालाना देती है. इसे डबल करके 41, 60,000 रुपये एकमुश्त और 3,00,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे.

अशोक चक्र: वीरता का तीसरा चक्र जीतने वाले जवान को अभी 32,50,000 रुपये एकमुश्त मिलते हैं, जबकि 1,50,000 रुपये सालाना मिलते हैं. अब यूपी सरकार 65 लाख रुपये एकमुश्त और 3,00,000 रुपये सालाना देगी.

कीर्ति चक्र: यूपी सरकार वर्तमान में 19,50,000 रुपये एकसाथ देती है, जबकि 1,30,000 रुपये सालाना. अब कीर्ति चक्र जीतने वाले जवान को 39 लाख रुपये एकमुश्त और 2,60,000 रुपये सालाना मिलेंगे.



शौर्य चक्र: ये अवॉर्ड जीतने वाले जवान को यूपी सरकार 13,00,000 रुपये एकमुश्त देती है और 65 हजार रुपये सालाना देती है. अब 5वां सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार जीतने वाले को 26 लाख रुपये एकमुश्त मिलेगा और 1,30,000 रुपये सालाना दिया जाएगा.

सेना मेडल और सेवा मेडल की राशि भी डबल

इसी तरह सेना मेडल जीतने वाले जवान को अब 2 लाख रुपये एकमुश्त और 30 हजार रुपये सालाना मिलेंगे. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल में 6 लाख रुपये एकमुश्त और 24 हजार रुपये सालाना मिलेंगे. उत्तम युद्ध सेवा मेडल में 5,20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि सालाना 22 हजार रुपये की राशि मिलेगी. युद्ध सेवा मेडल में 1,66,400 रुपये एकसाथ और 20 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे.

केंद्र सरकार भी विजेताओं को देती है मासिक भत्ता

केंद्र सरकार इन वीरता पुरस्कारों पर अलग से मासिक भत्ता देती है. इसके मुताबिक, परमवीर चक्र विजेता को 20,000 रुपये, अशोक चक्र विजेता को 12,000 रुपये, महावीर चक्र विजेता को 10,000 रुपये, कीर्ति चक्र विजेता को 9000 रुपये, वीर चक्र विजेता को 7000 हजार रुपये, शौर्य चक्र विजेता को 6000 रुपये और सेना/नौसेना/वायुसेना मेडल जीतने वाले सैनिक को 2000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं.

रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार, वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाला यह मासिक भत्ता पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. अगर किसी विजेता को एक ही चक्र दोबारा मिलता है तो उसे हर बार के लिए मूल पुरस्कार के बराबर अलग से मासिक भत्ता दिया जाता है.

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