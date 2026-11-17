फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

UP सरकार ने इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

इलाहाबाद HC ने आजम को राहत दी थी, लेकिन पत्नी और बेटे को नहीं

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीन फातिमा को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है.

यूपी सरकार ने आजम खान को जमानत देने और उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को यह राहत देने से इनकार कर दिया था.

News Alert! SC dismisses UP govt's appeal against Allahabad HC's decision to stay SP leader Azam Khan's conviction in fake birth certificate case. https://t.co/Zvury57Cxu — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

बेटे और पत्नी ने HC के फैसले को दी थी चुनौती

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम खान और तंजीन फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी राहत दे दी है.



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