यूपी में पिछले 5 साल के सभी E-Challan होंगे माफ, 13 लाख वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है. यूपी परिवहन विभाग ने 5 साल के ट्रैफिक चालान को माफ करने का फैसला किया. राज्य में 2017 से 2021 तक जितने भी ट्रैफिक चालान काटे गए वह कानून के तहत स्वत: ही खत्म हो जाएंगे. वाहन मालिकों को अब उन चालान को भरने की जरूरत नहीं है. सरकार के इस कदम से 12 लाख से ज्यादा वाहनों मालिकों को बड़ी राहत मिली है.

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में साल 2017 से 2021 के बीच ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुल 30,52,090 ई-चालान काटे गए थे. इनमें से 17,59,077 चालान का पहले ही निपटारा हो चुका है, जबकि लगभग 13 लाख (12,93,013) चालान अभी पेंडिंग थे. सरकार ने इन चालान को अब खत्म करने का फैसला किया है.

परिवहन विभाग ने चालान माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 30 दिन के अंदर चालान स्वत: ही खत्म हो जाएंगे. गौरतलब है कि इन भारी भरकर चालान की वजह से मालिकों को अपने वाहन सेल करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं. एक-एक वाहन पर 2 लाख से ज्यादा का चालान पेंडिंग था.

कोर्ट में कितने चालान पेंडिंग थे?

यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, 10,84,732 चालान कोर्ट में पेडिंग थे, जबकि 1,29,163 चालान ऑफिस स्तर पर लंबित थे. बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन समेत अन्य धाराओं के तहत चालान किए गए थे.

विभाग के इस फैसले के बाद वाहन मालिकों को फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) जैसी प्रॉब्लम से बड़ी मुक्ति मिल जाएगी.

