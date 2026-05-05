प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिजली बिल में होगा अब ये बदलाव

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों और जनता की शिकायतों के बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर लंबे समय से आ रही शिकायतों और तकनीकी दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने पूरी व्यवस्था को ही बदलने का आदेश दिया है. अब राज्य के सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि अब बैलेंस खत्म होते ही आपकी बिजली गुल नहीं होगी, बल्कि आपको बिल जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.

प्रीपेड के डर से मुक्ति

पिछले कुछ महीनों में उपभोक्ताओं के बीच प्रीपेड मीटर एक बड़ा सिरदर्द बन गए थे. बैलेंस खत्म होते ही बिजली अचानक कट जाना और रिचार्ज की प्रक्रिया में तकनीकी खामियों के कारण लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा था. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह फैसला जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है.

नई व्यवस्था की मुख्य बातें

बिजली नहीं कटेगी- प्रीपेड बैलेंस खत्म होने पर अब तुरंत बिजली नहीं कटेगी.

मासिक बिलिंग- हर महीने आपकी खपत का हिसाब होगा और बिल जनरेट किया जाएगा.

भुगतान की मोहलत- बिल मिलने के बाद उपभोक्ताओं को 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा.

बिलिंग का नया शेड्यूल

अब बिजली बिल मिलने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है. नई गाइडलाइन के अनुसार, महीने की 1 तारीख से 30/31 तारीख तक की खपत का हिसाब होगा. हर महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सऐप के जरिए बिल भेज दिया जाएगा. अगर बिल नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता व्हाट्सऐप चैटबॉट या टोल-फ्री नंबर 1912 का उपयोग कर अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं.

पुराने बकाया और सिक्योरिटी मनी में भारी सहूलियत

सरकार ने उन उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखा है जिन पर पुराना बकाया है. 30 अप्रैल तक के बकाये को अब एक साथ जमा करने की मजबूरी नहीं होगी. इसे 10 आसान किस्तों में चुकाया जा सकेगा. वहीं, जो सिक्योरिटी राशि पहले प्रीपेड में बदलने पर वापस कर दी गई थी, उसे अब दोबारा लिया जाएगा. लेकिन इसे भी एकमुश्त लेने के बजाय 4 किस्तों में वसूलने का प्रावधान किया गया है, ताकि आम आदमी की जेब पर अचानक बोझ न पड़े.

शिकायतों के लिए लगेंगे विशेष कैंप

स्मार्ट मीटर की रीडिंग, गलत बिलिंग या अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार मई और जून के महीनों में प्रदेश के हर खंड और उपखंड स्तर पर विशेष समाधान कैंप आयोजित करेगी. यहां उपभोक्ता सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायतों का निपटारा कर सकेंगे.

हेल्पलाइन नंबर किए जारी

किसी भी आपातकालीन स्थिति या शिकायत के लिए क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

पूर्वांचल: +91 8010968292

मध्यांचल: +91 7669003409

पश्चिमांचल: +91 7859804803

दक्षिणांचल: +91 8010957826

केस्को (कानपुर): +91 8287835233

निर्बाध बिजली आपूर्ति

सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि केवल बिलिंग सुधारना काफी नहीं है, बल्कि बिजली की आपूर्ति भी रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित की जाए. ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर उसे तत्काल बदलने की जिम्मेदारी तय की गई है.