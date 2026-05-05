प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिजली बिल में होगा अब ये बदलाव

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों और जनता की शिकायतों के बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर लंबे समय से आ रही शिकायतों और तकनीकी दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने पूरी व्यवस्था को ही बदलने का आदेश दिया है. अब राज्य के सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि अब बैलेंस खत्म होते ही आपकी बिजली गुल नहीं होगी, बल्कि आपको बिल जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
पिछले कुछ महीनों में उपभोक्ताओं के बीच प्रीपेड मीटर एक बड़ा सिरदर्द बन गए थे. बैलेंस खत्म होते ही बिजली अचानक कट जाना और रिचार्ज की प्रक्रिया में तकनीकी खामियों के कारण लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा था. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह फैसला जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है.
अब बिजली बिल मिलने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है. नई गाइडलाइन के अनुसार, महीने की 1 तारीख से 30/31 तारीख तक की खपत का हिसाब होगा. हर महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सऐप के जरिए बिल भेज दिया जाएगा. अगर बिल नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता व्हाट्सऐप चैटबॉट या टोल-फ्री नंबर 1912 का उपयोग कर अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं.
सरकार ने उन उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखा है जिन पर पुराना बकाया है. 30 अप्रैल तक के बकाये को अब एक साथ जमा करने की मजबूरी नहीं होगी. इसे 10 आसान किस्तों में चुकाया जा सकेगा. वहीं, जो सिक्योरिटी राशि पहले प्रीपेड में बदलने पर वापस कर दी गई थी, उसे अब दोबारा लिया जाएगा. लेकिन इसे भी एकमुश्त लेने के बजाय 4 किस्तों में वसूलने का प्रावधान किया गया है, ताकि आम आदमी की जेब पर अचानक बोझ न पड़े.
स्मार्ट मीटर की रीडिंग, गलत बिलिंग या अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार मई और जून के महीनों में प्रदेश के हर खंड और उपखंड स्तर पर विशेष समाधान कैंप आयोजित करेगी. यहां उपभोक्ता सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायतों का निपटारा कर सकेंगे.
किसी भी आपातकालीन स्थिति या शिकायत के लिए क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.
सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि केवल बिलिंग सुधारना काफी नहीं है, बल्कि बिजली की आपूर्ति भी रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित की जाए. ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर उसे तत्काल बदलने की जिम्मेदारी तय की गई है.