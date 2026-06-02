UP Election 2027: मायावती या अखिलेश यादव? यूपी चुनाव में किसका हाथ थामेंगे चंद्रशेखर आजाद, गठबंधन पर खोले पत्ते!

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर अभी से तेज हो गया है. इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है. जैसे-जैसे चुनावी साल करीब आ रहा है, सियासी बयानबाजी और गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस बीच, नगीना संसदीय सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सूबे के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है.

उन्होंने न केवल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ भविष्य के रिश्तों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे संभावित सहयोगियों को भी कड़ा संदेश दिया है.

मायावती और आशीर्वाद की राजनीति

यूपी की राजनीति में 'दलित राजनीति' का चेहरा बनने की होड़ में चंद्रशेखर आजाद और मायावती अक्सर आमने-सामने दिखते हैं. हालांकि, हालिया इंटरव्यू में चंद्रशेखर का रुख काफी नरम और रणनीतिक नजर आया. यूपी तक को दिए इंटरव्यू में बसपा प्रमुख मायावती के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मायावती बदलती परिस्थितियों को समझते हुए आजाद समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगी.

भाजपा को चुनौती देना होगा मुश्किल

चंद्रशेखर ने यहां तक कहा कि, "मायावती जी भले ही मुझे अपशब्द कह दें या मेरे ऊपर तीखी टिप्पणी कर दें, मुझे इन चीजों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता." उनका यह बयान दर्शाता है कि वह खुद को बसपा के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि उसके पूरक या उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. वे जानते हैं कि यदि दलित वोट बैंक का बिखराव नहीं रुका, तो 2027 में भाजपा को चुनौती देना मुश्किल होगा.

गठबंधन की शर्तें

गठबंधन की राजनीति पर चंद्रशेखर आजाद ने एक दिलचस्प मुहावरे का इस्तेमाल किया. जब उनसे अखिलेश यादव, कांग्रेस या ओवैसी की पार्टी (AIMIM) के साथ हाथ मिलाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैंने अपने घर का दरवाजा काफी बड़ा लगवाया है, ताकि किसी बड़े नेता को हमारे यहां आने पर यह महसूस न हो कि उन्हें गाड़ी से उतरकर आना पड़ रहा है."

अखिलेश यादव से दूरी और 2022 की कसक

समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ रिश्तों पर चंद्रशेखर के शब्दों में कड़वाहट साफ दिखाई दी. जब उनसे सीटों के बंटवारे पर सवाल हुआ, तो उन्होंने दो टूक कहा कि वह सपा के सदस्य नहीं हैं, अगर सपा को बात करनी है, तो वह आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व से औपचारिक चर्चा करे.

2022 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव से सिर्फ एक सीट (नगीना) मांगी थी, लेकिन तब बात नहीं बनी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जिनका दिल बड़ा नहीं है, उनके बारे में ज्यादा सोचना मेरा काम नहीं है." हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक असहमति है.