पत्नी को मारा, दो पुजारी मारे, बेटे की हत्या! आरोपी एनकाउंटर में ढेर, यूपी के आजमगढ़ के इस घर में आखिर क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आरोपी ने पत्नी और दो पुजारियों की हत्या करने के बाद अपने चार बच्चों को बंधक बना लिया था.

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंगलवार (22 सितंबर 2026) को एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने ही चार बच्चों को बंधक बना लिया. पुलिस के साथ लगभग 7 घंटे तक चली मुठभेड़ में आरोपी की मौत हो गई.

पूरी घटना कैसे शुरू हुई?

इस दौरान उसने अपने बेटे को भी गोली मार दी थी. इलाज के दौरान आरोपी और उसके बेटे दोनों की मौत हो गई. घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे की है. अरविंद सिंह नाम का व्यक्ति जब अपने घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी 32 वर्षीय पत्नी बबीता सिंह दो पुजारियों- महेंद्र पाठक (60) और अखिलेश मिश्रा (50) के साथ घर में कोई पूजा-पाठ करवा रही थी.

पूजा के लिए आए थे कुल पांच पुजारी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पूजा के लिए कुल पांच पुजारी आए थे. अरविंद को घर में पूजा-पाठ होना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसकी अपनी पत्नी से बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर अरविंद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मार दी.

इसके बाद उसने दो पुजारियों को भी निशाना बनाया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीन अन्य पुजारी किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे. इसके बाद अरविंद अपने तीनों बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया और उन्हें बंधक बना लिया.

7 घंटे तक चला पुलिस ड्रामा

वाराणसी जोन के एडीजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने शुरुआत में काफी संयम बरता. पुलिस टीम लगातार अरविंद को बाहर आने के लिए समझाती रही, लेकिन वह सुबह तक का वक्त मांगता रहा और बाहर निकलने से इनकार करता रहा. लगभग 7 घंटे की घेराबंदी के बाद जब अरविंद ने अंदर से गोलियां चलानी शुरू कर दीं, तब पुलिस को मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ा.

एसएसपी और एसओजी की टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया. पुलिस ने स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया. जैसे ही टीम अंदर दाखिल हुई, अरविंद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं.

तीनों बच्चों को सुरक्षित बचाया

पुलिस ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, कमरे में दाखिल होने पर पता चला कि उसके बेटे को गोली लगी हुई थी. अरविंद अपनी बड़ी बेटी को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था. बाकी दो बेटियां बुरी तरह सहमी हुई थीं और डिहाइड्रेशन का शिकार थीं. अस्पताल में इलाज के दौरान अरविंद और उसके बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया.

मानसिक रूप से परेशान था अरविंद

आजमगढ़ के एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच, ग्रामीणों और परिवार के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि अरविंद मानसिक रूप से परेशान रहता था और उसका व्यवहार काफी आक्रामक था. उसकी मां और पत्नी अक्सर उसके मारपीट करने और अजीब हरकतों की शिकायत करती थीं.

परिवार को लगता था कि उस पर किसी 'ऊपरी साये' का असर है. इसी को दूर करने के लिए पत्नी और मां ने घर में यह पूजा रखवाई थी. लेकिन अरविंद ने आते ही पूजा का विरोध किया. जब पत्नी ने कहा कि वह पंडित जी का अपमान कर रहा है, तो वह आपा खो बैठा और उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया. फिलहाल पुलिस मौके से सबूत जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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