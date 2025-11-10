UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य होगा. उनका कहना है कि इससे राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होगी.

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित ‘एकता यात्रा’ कार्यक्रम में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ भारत की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है, इसलिए हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा और हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति सम्मान का भाव जगाएगा. योगी ने कहा, “वंदे मातरम के प्रति सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है. जो लोग इसका विरोध करते हैं, वे राष्ट्र की एकता को ठेस पहुंचाते हैं.”

विरोध करने वालों के लिए कोई औचित्य नहीं

सीएम योगी ने बिना नाम लिए कुछ राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और कहा कि आज भी कुछ लोगों के लिए उनका मजहब और व्यक्तिगत विचार, देश की एकता से ऊपर हैं. उन्होंने कहा कि “वंदे मातरम का विरोध करने वालों के लिए कोई औचित्य नहीं है.” योगी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ‘वंदे मातरम’ गाया था और 1922 तक यह हर अधिवेशन का हिस्सा रहा. लेकिन 1923 में जब मोहम्मद अली जौहर अध्यक्ष बने, तो उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया. योगी ने कहा कि अगर उस समय कांग्रेस ने इस विरोध का समर्थन न किया होता, तो शायद देश का विभाजन टल जाता.

यह राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना

उन्होंने यह भी बताया कि 1937 में कांग्रेस ने ‘वंदे मातरम’ में बदलाव के लिए कमेटी बनाई थी, ताकि देवी स्वरूपों वाले अंशों को संशोधित किया जा सके. योगी ने कहा, “वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है.

