FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
महाकुंभ हादसा: न्याय और व्यवस्था की सही राह

महाकुंभ हादसा: न्याय और व्यवस्था की सही राह

अब राजस्थान के युवा बोलेगा Foreign Language, भजनलाल सरकार ने शुरू की नई पहल

अब राजस्थान के युवा बोलेगा Foreign Language, भजनलाल सरकार ने शुरू की नई पहल

CSK vs MI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

CSK vs MI Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?

Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?

Homeभारत

भारत

UP वालों के लिए Good News! गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक नहीं देना होगा टोल-टैक्स

UP CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक टोल फ्री यात्रा की जा सकती है. टोल फ्री यात्रा की अवधि समाप्त होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर 1500 से 1800 रुपये तक एकतरफा टोल-टैक्स देना पड़ सकता है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 01, 2026, 04:19 PM IST

UP वालों के लिए Good News! गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक नहीं देना होगा टोल-टैक्स

गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक टोल फ्री यात्रा का ऐलान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेस 15 दिन तक पूरी तरह Toll Free रहेगा. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन डेट से 15 दिन तक Ganga Expressway पर कोई टोल नहीं देना होगा. CM योगी के निर्देश के बाद UPEIDA ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन तक यात्रियों से टोल कलेक्ट न किया जाए.

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना चुकाना होगा टोल?

गंगा एक्सप्रेस वे पर दो टोल प्लाज़ा बनाए गए हैं. दोनों टोल मिलाकर 1500 रुपये से 1800 रुपये तक का टोल यात्रियों को चुकाना पड़ सकता है. बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर FasTAG का एनुअल पास काम नहीं करेगा. गंगा एक्सप्रेसवे को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत DBFOT Toll मॉडल पर विकसित किया गया है. इसके तहत IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को 27 साल तक टोल वसूली का अधिकार दिया गया है. हालांकि, 15 दिन की इस टोल छूट से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई राज्य सरकार या फिर UPEIDA द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी. UPEIDA ने साफ किया है कि टोल-फ्री अवधि के दौरान भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा. 

मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा. इन दो प्रमुख शहरों के साथ-साथ यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से कनेक्ट करेगा. इस एक्सप्रेसवे को यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. 

गंगा एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. पूरे भारत में इससे ज्यादा तेज़ गाड़ी कहीं नहीं चलाई जा सकती है. यात्री स्पीड लिमिट के अंदर रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इस एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन है. 


अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?
Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?
भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम
भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम
Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?
Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?
भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप
भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप
गर्मी में AC ही नहीं, ये 6 मशीनें भी बढ़ा देती हैं बिजली का बिल, ऐसे करें कंट्रोल
गर्मी में AC ही नहीं, ये 6 मशीनें भी बढ़ा देती हैं बिजली का बिल, ऐसे करें कंट्रोल
MORE
Advertisement
धर्म
Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Narasimha Jayanti Aarti: नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Numerology: साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
MORE
Advertisement