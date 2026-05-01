UP वालों के लिए Good News! गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक नहीं देना होगा टोल-टैक्स

UP CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक टोल फ्री यात्रा की जा सकती है. टोल फ्री यात्रा की अवधि समाप्त होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर 1500 से 1800 रुपये तक एकतरफा टोल-टैक्स देना पड़ सकता है.

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेस 15 दिन तक पूरी तरह Toll Free रहेगा. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन डेट से 15 दिन तक Ganga Expressway पर कोई टोल नहीं देना होगा. CM योगी के निर्देश के बाद UPEIDA ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन तक यात्रियों से टोल कलेक्ट न किया जाए.

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना चुकाना होगा टोल?

गंगा एक्सप्रेस वे पर दो टोल प्लाज़ा बनाए गए हैं. दोनों टोल मिलाकर 1500 रुपये से 1800 रुपये तक का टोल यात्रियों को चुकाना पड़ सकता है. बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर FasTAG का एनुअल पास काम नहीं करेगा. गंगा एक्सप्रेसवे को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत DBFOT Toll मॉडल पर विकसित किया गया है. इसके तहत IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को 27 साल तक टोल वसूली का अधिकार दिया गया है. हालांकि, 15 दिन की इस टोल छूट से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई राज्य सरकार या फिर UPEIDA द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी. UPEIDA ने साफ किया है कि टोल-फ्री अवधि के दौरान भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा.

मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा. इन दो प्रमुख शहरों के साथ-साथ यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से कनेक्ट करेगा. इस एक्सप्रेसवे को यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है.

गंगा एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. पूरे भारत में इससे ज्यादा तेज़ गाड़ी कहीं नहीं चलाई जा सकती है. यात्री स्पीड लिमिट के अंदर रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इस एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन है.



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