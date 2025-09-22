UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती

OP Rajbhar: यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को रविवार को माइनर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखे. जिसके बाद उन्हें लोहिया अस्पताल से मेदांता रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

OP Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें चक्कर आने और कमजोरी महसूस होने की शिकायत हुई. जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्हें लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर निगरानी और विशेषज्ञ देखभाल के लिए मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां न्यूरोलॉजी विभाग में उनका इलाज चल रहा है.

प्रारंभिक जांच में सीटी स्कैन और खून की रिपोर्ट में माइनर ब्रेन स्ट्रोक का पता चला. उनका इलाज अस्पताल के न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट की निगरानी में चल रहा है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार राजभर को पहले से डायबिटीज की शिकायत रही है.

अब बातचीत कर पा रहे हैं

दरअसल, लखनऊ में पहले उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, वहां सुधार न दिखने पर शाम चार बजे उन्हें मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया, जहां ब्रेन स्ट्रोक की आशंका के चलते न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञों ने उनका इलाज शुरू किया.मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल वे प्राइवेट वार्ड में हैं और उनके इलाज के लिए मेदांता के विशेषज्ञों का विशेष पैनल बनाया गया है. उनके बेटे अरविंद राजभर के अनुसार, "लोहिया अस्पताल में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उन्हें मेदांता लाया गया था. चार घंटे बाद उनकी स्थिति में सुधार दिखा. अस्पताल पहुंचने से पहले वे ठीक से बोल या चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब बातचीत कर पा रहे हैं और धीरे-धीरे चल भी रहे हैं."

