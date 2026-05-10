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UP में योगी कैबिनेट का विस्तार, 2 मंत्रियों का प्रमोशन, 6 नए चेहरों की एंट्री, जानिए किस-किसको मिली जगह?

Yogi Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी हलचल देखने को मिली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार किया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 10, 2026, 05:23 PM IST

UP में योगी कैबिनेट का विस्तार, 2 मंत्रियों का प्रमोशन, 6 नए चेहरों की एंट्री, जानिए किस-किसको मिली जगह?

Image Source- PTI

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UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया है. रविवार (10 मई 2026) को लखनऊ के जनभवन में आयोजित समारोह में कुल 6 नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, जबकि 2 कद्दावर नेताओं को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं. यह विस्तार केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी तैयारी का एक ब्लूप्रिंट माना जा रहा है.

नए मंत्रियों की टीम में कौन-कौन?

शपथ ग्रहण समारोह में जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में सरकार में जगह दी गई है. राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

इस विस्तार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है. पार्टी ने पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक के नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहती. 

 

बीजेपी की 'सोशल इंजीनियरिंग'

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी सरकार का यह कदम पूरी तरह से 'सोशल इंजीनियरिंग' पर आधारित है. बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए कई वर्गों को साधने की कोशिश की है. हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत जैसे चेहरों को शामिल कर ओबीसी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया गया है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड

इन क्षेत्रों के नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर क्षेत्रीय असंतोष को दूर करने और पार्टी की पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया गया है. भूपेंद्र चौधरी जैसे नेताओं की मौजूदगी सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

समर्थकों में जश्न का माहौल

जैसे ही जनभवन में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई, लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जश्न का माहौल देखा गया. नवनियुक्त मंत्रियों के आवासों पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और ढोल-नगाड़ों के साथ फूलों की बारिश की गई. बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन नए चेहरों के आने से न केवल सरकार के कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी का आधार भी और अधिक मजबूत होगा. 

2027 की तैयारी कर दी शुरू!

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल का यह नया स्वरूप विकास कार्यों की रफ्तार को डबल इंजन की गति देने के लिए तैयार किया गया है. आने वाले समय में इन मंत्रियों को न केवल अपने विभागों में प्रदर्शन करना होगा, बल्कि चुनावी मोर्चे पर अपनी जातीय और क्षेत्रीय पकड़ को भी साबित करना होगा.

पिछले कई हफ्तों से चल रहे कयासों और मंथन के बाद, पार्टी आलाकमान ने इन नामों पर मुहर लगाई. यह विस्तार साफ तौर पर दर्शाता है कि भाजपा चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपने हर मोहरे को सही स्थान पर फिट कर देना चाहती है. अब देखना यह होगा कि योगी सरकार का यह नया 'टीम विस्तार' आगामी चुनावों में पार्टी के लिए कितना निर्णायक साबित होता है.

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