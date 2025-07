उत्तर प्रदेश ATS के हत्थे चढ़ा छांगुर बाबा, विदेशी फंडिंग के जरिए कराता था अवैध धर्मांतरण

उत्तर प्रदेश एटीएस ने हाल ही में एक बड़े अवैध धर्मांतरण गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें मुख्य सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दें छांगुर बाबा, को 'पीर बाबा' भी कहा जाता था. मिली जानकारी के मुताबिक उसपर आरोप है कि वह गरीब युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर भारी-भरकम रकम वसूलता था. इस गिरोह का नेटवर्क न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था. एटीएस ने इस गिरोह के अन्य सदस्य और उनके जालसाजी के तरीके का भी खुलासा किया है.

दरअसल छांगुर बाबा पर आरोप है कि इस गिरोह ने कई गरीब और असहाय युवतियों का ब्रेनवॉश कर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया. आरोपियों ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से भी यह अपराध किया था. जांच में यह भी पता चला है कि छांगुर बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम था और उसके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज थीं. बाबा के साथ गिरफ्तार हुई नीतू उर्फ नसरीन भी इस गिरोह की सदस्य थी. इस गिरोह ने कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया और बदले में भारी रकम वसूली.

Lucknow, Uttar Pradesh: ADG Law and Order, Amitabh Yash says, "Chhangur Baba or Jamaluddin promoted themselves as Sufi saint Jalaluddin and have been involved in illegal religious conversions. STF’s detailed probe revealed they targeted individuals, including minors, lured them… pic.twitter.com/Iuo33T5Qek