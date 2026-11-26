Samajwadi Party Manifesto: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 'सत्ता का संकल्प: PDA का प्रणपत्र' नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया. घोषणापत्र में उन्होंने छात्र, किसान, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं.

Samajwadi Party Manifesto: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. इसी कड़ी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने गुरुवार (नवंबर, 26, 2026) को घोषणापत्र जारी कर दिया. अखिलेश यादव ने घोषणापत्र में 25 लाख युवाओं को अगले छह साल में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. इसके साथ-साथ उन्होंने ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 5-5 हजार रुपये भत्ता देने की भी बात की है. सपा ने मैनिफेस्टो में बुजुर्ग महिला कारीगरों को सालाना 40,000 रुपये पेंशन देने का भी वादा किया है.

संविधान दिवस पर जारी किया मैनिफेस्टो

'जन-मन का मैनिफेस्टो' नाम के इस घोषणापत्र में दूसरे सेक्टर में 2 से 3 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी के मौके बनाने, जाति जनगणना कराने और 5 रुपये में खाना देने वाली समाजवादी कैंटीन खोलने का भी वादा किया गया है. संविधान दिवस पर जारी इस डॉक्यूमेंट में 'सत्ता का संकल्प: PDA का प्रणपत्र' का नारा है और यह पार्टी की 'PDA' स्ट्रैटेजी को चुनावी पिच के सेंटर में रखता है.

नौकरी-फाइनेंशियल मदद पर फोकस

मैनिफेस्टो में नौकरी और फाइनेंशियल मदद खास तौर पर शामिल हैं. समाजवादी पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5-5 हजार रुपये देने का वादा किया है. इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का भी वादा किया गया है. पार्टी ने छह साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का टारगेट रखा है. बुजुर्ग महिला कारीगरों के लिए मैनिफेस्टो में 40,000 रुपये सालाना पेंशन का वादा किया गया है. पार्टी ने समाजवादी कैंटीन खोलने का भी प्रस्ताव रखा है, जहां लोग 5 रुपये में खाना खा सकेंगे.



#WATCH | Uttar Pradesh Elections 2027 | Lucknow: SP chief Akhilesh Yadav and other leaders of the party release 'PDA ka pranpatra' - party's election manifesto. PDA, led by Akhilesh Yadav, stands for Pichhda (Backward classes), Dalit, and Alpsankhyak (Minorities). https://t.co/eZIwUSq6i7 — ANI (@ANI) November 26, 2026

समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में किसके लिए क्या?

दलित-PDA के लिए?

जातिगत जनगणना करवाएंगे

दलित विकास परिषद् बनाएंगे

50 करोड़ के सरकारी ठेके में दलित PDA का 50% रिजर्वेशन

महिलाओं के लिए?

महिला का मैनिफेस्टो अलग से लाएंगे

बुजुर्ग महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना देंगे

PDA महिलाओं और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन में 5 रुपये में थाली

किसानों के लिए?

किसानों का कर्ज माफ करेंगे

24 घंटे में गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे

स्टूडेंट-बेरोजगारों के लिए?

12वीं पास स्टूडेंट के लिए लैपटॉप योजना फिर शुरू करेंगे

सभी सरकारी रिक्त पद भरे जाएंगे

ग्रेजुएट को जब तक नौकरी नहीं, तब तक हर महीने 5 हजार देंगे

5 साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे

पेपर लीक के लिए अधिकारी और मंत्री जिम्मेदार होंगे

बड़े शहरों में स्टूडेंट के लिए आवासीय हॉस्टल

गरीब छात्रों को मुफ्त हायर एजुकेशन

बंद किये गए 26 हजार स्कूलों को फिर खोलेंगे

लॉ एंड आर्डर

किसी भी जाति धर्म-पार्टी के अपराधी के खिलाफ होगा ऐक्शन

डायल 100 को बेहतर बनाएंगे

अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टोलेरेंस नीति

माफिया गुंडों को पनपने नहीं दिया जाएगा

व्यापारी दुकानदार को कोई माफिया बाहुबली परेशान नहीं कर पाएगा

जमीन विवाद और भूमि कब्जा के खिलाफ एक STF बनाया जाएगा

संगठित अपराध और हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टोलेरेंस

इंफ्रास्ट्रक्चर

रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेढ़ लाख करोड़

सभी गांव को इंटरनेट से जोड़ेंगे

शहरों में ट्रेफिक को ठीक करेंगे

हेल्थ

कैंसर के लिए रिसर्च और गरीब कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज

5 सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाएंगे



BJP पर बोला हमला

घोषणापत्र जारी करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, 'अच्छे दिन तो आए नहीं, अब बुरे दिन जाने वाले हैं. वो जानते हैं कि वो जा रहे हैं इसलिए उनकी भाषा बदल गई है... आज जब कुछ प्रभुत्ववादी, वर्चस्ववादी, स्वार्थी लोग अपने हजारों साल की परंपरागत सत्ता को बनाए रखने के लिए तथाकथित समीक्षा व पुनर्विचार के नाम पर न सिर्फ संविधान को बदलने बल्कि धीरे-धीरे मिटाना भी चाहते हैं.

ऐसे में हम सभी देशप्रेमी लोगों का यह राष्ट्रीय और समाजिक कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग एकजुट होकर संविधान बदलने की किसी भी साजिश को कामयाब होने न दें...'

#WATCH | Uttar Pradesh Elections 2027 | Lucknow: At the party's election manifesto release, SP chief Akhilesh Yadav says, "We are meeting on Constitution Day. We are releasing our manifesto today because 'Acche Din' never came but 'Bure Din' are about to go away. They know that they are about to be ousted, so their language has changed." — ANI (@ANI) November 26, 2026



SP प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'हमारा संविधान हर पीड़ित, हर परेशान और हर अपमानित व्यक्ति के लिए ढाल की तरह खड़ा है. हमारा देश संविधान से चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं. एक तरफ वे लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए संविधान का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम हैं, जो सामाजिक न्याय का शासन लाना चाहते हैं...अब हम जीतने लगे हैं और PDA परिवार बढ़ता जा रहा है. अब तक हमने दूसरों को सरकार बनाने में मदद की है. अब PDA समुदाय अपनी सरकार बनाने जा रहा है.'