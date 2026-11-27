अखिलेश यादव ने भी आजम के बयान पर जवाब दिया और कहा कि उन्होंने समय-समय पर आजम खान के दर्द को महसूस किया है.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आए. जहां आजम खान ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बात कही दी, जिससे सभी हैरान रह गए. आजम खान ने कहा कि जेल में कभी-कभी उनका मन करता था कि अखिलेश यादव भी छह महीना जेल में रहें ताकि उन्हें वहां की मुश्किलों और कैदियों की जिंदगी का एहसास हो सके.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा का मेनिफेस्टो जारी करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे. यहां आजम खान जेल में बिताए अपने दिनों और अनुभव को लोगों के साथ साझा कर रहे थे. आजम खान ने कहा कि जेल में रहते हुए वह अपने बेटे अब्दुल्ला और अन्य लोगों से अक्सर कहते थे कि काश अखिलेश यादव भी छह महीने जेल में रहते ताकि उन्हें पता चलता कि वहां दिन और रात कैसे गुजरते हैं और कैदियों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.

आजम के बयान पर अखिलेश का जवाब

अखिलेश यादव ने भी आजम के बयान पर जवाब दिया और कहा कि उन्होंने समय-समय पर आजम खान के दर्द को महसूस किया है. पत्रकारों ने आजम खान की टिप्पणी को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा, 'वह (आजम खान) हमारी पार्टी और परिवार के सदस्य हैं. आप आजाद रहने के बावजूद दुखी हैं. मैंने समय-समय पर उनका दर्द महसूस किया है.'

अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान जेल की स्थितियों को लेकर आजम खान की टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इस संबंध में उनसे (आजम खान से) बात की थी. उन्होंने बताया कि इटावा में सबसे अच्छी जेल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाई गई थी और भविष्य में जेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे.

बेटे अब्दुल्ला की जेल बदले जाने पर कैसा था आजम का हाल

आजम खान ने यह भी बताया कि जेल में बेटे अब्दुल्ला से अलग किए जाने के दौरान वह किस मानसिक तनाव से गुजरे. उन्होंने बताया कि जेल बदले जाने के दौरान उन्हें लग रहा था कि शायद अब वह अपने बेटे से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे. आजम खान ने कहा कि उनके लिए सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि अब्दुल्ला को भी कई सालों तक उनके साथ जेल में रहना पड़ा.

कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव, आजम खान के साथ एयरपोर्ट तक गए, जहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं. तस्वीरों में दोनों नेता आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. अखिलेश यादव ने घोषणापत्र जारी करने के दौरान आजम खान को एक वरिष्ठ नेता और अपने परिवार का सदस्य बताया. उन्होंने पहले भी आजम खान के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है.

आजम खान को रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था. 18 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया था.



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