सीट शेयरिंग को लेकर 17 नंवबर को होने वाली बैठक लट गई थी. वहीं कांग्रेस के 181 सीट वाली लिस्ट को इमरान मसूद ने फेक बताया.

स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना है

राहुल और प्रियंका गांधी से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो चुकी है

यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है. सीट शेयरिंग के लिए दोनों पार्टियां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगी. दोनों पार्टियों के बीच 23 से 25 नवंबर के सीट शेयरिंग को लेकर बीच दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है. इस दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी. वहीं गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी नए समीकरण बन रहे हैं.

कोऑर्डिनेशन कमेटियों के सदस्य आपस में बातचीत कर सीटों के बंटवारे और चुनावी तालमेल का रास्ता निकालेंगे. सोनिया गांधी के बुक लॉन्च प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई थी. इसके बाद 17 नवंबर को बैठक होने वाली थी, जो टल गई. अब दोनों दलों ने बातचीत के लिए 23 से 25 नवंबर के बीच का समय तय किया है. ऐसे में आगामी बैठक को यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

वायरल हो रही कांग्रेस सीटों की लिस्ट

कांग्रेस की ओर से जहां 181 सीटों की दावेदारी वाली सूची सपा को दिए जाने की बात सामने आई है, वहीं अब सपा की ओर से कांग्रेस के लिए 54 सीटों की लिस्ट सूची वायरल हो रही है, जिसमें 43 सामान्य और 11 आरक्षित सीटें शामिल होने की बात कही गई है. लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली, अमेठी और प्रयागराज समेत यूपी के कई हिस्सों की सीटें इस लिस्ट में शामिल बताई जा रही हैं. 17 नवंबर को कांग्रेस सांसद और यूपी कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने इसे फेक बताया.

क्या इंडिया ब्लाॅक में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य?

प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद INDIA गठबंधन में उनकी एंट्री मुश्किल होती दिख रही है. समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में शामिल करने पर एतराज जताया है. अखिलेश यादव भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य को नजरअंदाज करने की बात कह चुके हैं. ऐसे में गठबंधन में उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है.

स्वामी प्रसाद मौर्य की कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हो चुकी है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दोनों नेताओं से उनकी मुलाकात कराई थी. कांग्रेस की तरफ से उन्हें INDIA गठबंधन के साथ लाने की कोशिशों के बीच सपा के विरोध ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

चंद्रशेखर-ओवैसी के मोर्चे पर नजर

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि INDIA गठबंधन में जगह नहीं मिलने की स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. उनकी नजर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर हो सकती है. इस मोर्चे में शामिल होकर वह पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं.

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