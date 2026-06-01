FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
फ़िल्में सिर्फ़ शुक्रवार को ही क्यों रिलीज़ होती हैं? फ्राइडे से इसका क्या संबंध है, यह चलन कहां से शुरू हुआ?

फ़िल्में सिर्फ़ शुक्रवार को ही क्यों रिलीज़ होती हैं? फ्राइडे से इसका क्या संबंध है, यह चलन कहां से शुरू हुआ?

यूपी में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव! जानिए कब से बज सकता है चुनावी बिगुल, सपा-BJP की तैयारियां भी तेज

यूपी में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव! जानिए कब से बज सकता है चुनावी बिगुल, सपा-BJP की तैयारियां भी तेज

बिहार CSBC का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, इस तारीख से डाउनलोड करें जेल प्रहरी परीक्षा का एडमिट कार्ड

बिहार CSBC का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, इस तारीख से डाउनलोड करें जेल प्रहरी परीक्षा का एडमिट कार्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के टॉप 5 जानवर जिन्हें सबसे ज्यादा लगती है गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से चली जाती है जान

दुनिया के टॉप 5 जानवर जिन्हें सबसे ज्यादा लगती है गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से चली जाती है जान

'महिला को 30% सुंदरता प्रकृति से, 70% मेकअप से मिलती है', जानें इस चीनी कहावत के असली मायने

'महिला को 30% सुंदरता प्रकृति से, 70% मेकअप से मिलती है', जानें इस चीनी कहावत के असली मायने

IRCTC Tatkal Ticket Booking: कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं ये 7 ट्रिक्स, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता

IRCTC Tatkal Ticket Booking: कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं ये 7 ट्रिक्स, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता

Homeभारत

भारत

यूपी में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव! जानिए कब से बज सकता है चुनावी बिगुल, सपा-BJP की तैयारियां भी तेज

UP Assembly Election News: राष्ट्रीय जनगणना विभाग द्वारा निर्वाचन आयोग को फरवरी-मार्च में देशव्यापी जनगणना अभियान की जानकारी देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव को प्रीपोन करके पहले ही कराया जा सकता है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 01, 2026, 01:47 PM IST

यूपी में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव! जानिए कब से बज सकता है चुनावी बिगुल, सपा-BJP की तैयारियां भी तेज
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नई सुगबुगाहट ने हलचल तेज कर दी है. राज्य में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले, यानी इसी साल नवंबर-दिसंबर में कराए जा सकते हैं. दरअसल, राष्ट्रीय जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को सूचित किया है कि फरवरी और मार्च में देश भर में जनगणना का काम युद्धस्तर पर किया जाना है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी है. इस प्रशासनिक फेरबदल के कारण राजनीतिक हलकों में चुनाव को समय से पहले करने की अटकलें तेज हो गई हैं.

जनगणना और चुनाव एक साथ कराना क्यों है असंभव?

राष्ट्रीय जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है. जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को साफ कर दिया है कि फरवरी-मार्च के दौरान पूरी प्रशासनिक मशीनरी और अमला इसी काम में व्यस्त रहेगा.

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और अत्यधिक आबादी वाले राज्य में एक ही समय पर इतनी बड़ी जनगणना करना और साथ ही विधानसभा चुनाव संपन्न कराना व्यावहारिक रूप से असंभव है. चुनाव आयोग के पास चुनाव को आगे टालने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ सकती है.

क्या कहता है नियम?

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती. यही वजह है कि फरवरी-मार्च के बजाय चुनाव को नवंबर-दिसंबर में खिसकाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल

यूपी की 18वीं विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 14 मई 2027 तक है. संवैधानिक नियमों के अनुसार, इस तारीख से पहले न सिर्फ चुनाव संपन्न होने चाहिए, बल्कि नई सरकार का गठन भी हो जाना चाहिए. पहले यह माना जा रहा था कि फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन जनगणना के इस नए पेंच के कारण अब साल 2026 के आखिरी महीनों में ही चुनाव कराने की योजना पर विचार चल रहा है.

कड़ाके की ठंड और कोहरा भी एक बड़ी बाधा

अगर चुनाव आयोग जनवरी में चुनाव कराने की सोचता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और धुंध एक बड़ी रुकावट बनते हैं. खराब मौसम के कारण नेताओं के हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और उड़ान में भारी समस्या आती है, जिससे चुनाव प्रचार बुरी तरह प्रभावित होता है. इसके उलट, नवंबर और दिसंबर का मौसम चुनाव प्रचार और मतदान के लिए सबसे मुफीद माना जाता है.

सियासी दलों की बढ़ी धड़कनें

भले ही केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी गियर बदल दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की बैठकों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ हिदायत दे दी है कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है, इसलिए जमीन पर तैयारी मजबूत रखें. सपा का दावा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है.

बीजेपी के भीतर भी समय से पहले चुनाव को लेकर गहन मंथन जारी है. पार्टी को लगता है कि हालिया चुनावों के सकारात्मक मोमेंटम का फायदा उन्हें यूपी और उत्तराखंड में मिलेगा. हालांकि, इतिहास गवाह है कि साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने चुनाव प्रीपोन किए थे, तो इंडिया शाइनिंग के बावजूद पार्टी को नुकसान हुआ था.

कांग्रेस और बसपा

सपा की सहयोगी कांग्रेस ने भी संभावित उम्मीदवारों की तलाश और मंडलों में बैठकें शुरू कर दी हैं. वहीं, बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार संगठन की समीक्षा बैठकें कर उम्मीदवारों के चयन में जुट गई हैं. यदि चुनाव समय से पहले होते हैं, तो यह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उन सभी पांच राज्यों में होंगे जहां चुनाव होने हैं. लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के टॉप 5 जानवर जिन्हें सबसे ज्यादा लगती है गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से चली जाती है जान
दुनिया के टॉप 5 जानवर जिन्हें सबसे ज्यादा लगती है गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से चली जाती है जान
'महिला को 30% सुंदरता प्रकृति से, 70% मेकअप से मिलती है', जानें इस चीनी कहावत के असली मायने
'महिला को 30% सुंदरता प्रकृति से, 70% मेकअप से मिलती है', जानें इस चीनी कहावत के असली मायने
IRCTC Tatkal Ticket Booking: कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं ये 7 ट्रिक्स, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता
IRCTC Tatkal Ticket Booking: कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं ये 7 ट्रिक्स, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता
जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा
जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा
भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी
भारत के किस शहर को कहते हैं Milk City of India? यहां आजादी से पहले शुरू हुई थी डेयरी क्रांति की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
कल है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा, इस बार इस तिथि पर बना अद्भुत संयोग, इस एक दान और जाप से चमक जाएगी किस्मत
कल है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा, इस बार इस तिथि पर बना अद्भुत संयोग, इस एक दान और जाप से चमक जाएगी किस्मत
Shaniwar Ke Upay: साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत
साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत
Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
MORE
Advertisement