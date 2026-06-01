यूपी में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव! जानिए कब से बज सकता है चुनावी बिगुल, सपा-BJP की तैयारियां भी तेज

UP Assembly Election News: राष्ट्रीय जनगणना विभाग द्वारा निर्वाचन आयोग को फरवरी-मार्च में देशव्यापी जनगणना अभियान की जानकारी देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव को प्रीपोन करके पहले ही कराया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नई सुगबुगाहट ने हलचल तेज कर दी है. राज्य में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले, यानी इसी साल नवंबर-दिसंबर में कराए जा सकते हैं. दरअसल, राष्ट्रीय जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को सूचित किया है कि फरवरी और मार्च में देश भर में जनगणना का काम युद्धस्तर पर किया जाना है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी है. इस प्रशासनिक फेरबदल के कारण राजनीतिक हलकों में चुनाव को समय से पहले करने की अटकलें तेज हो गई हैं.

जनगणना और चुनाव एक साथ कराना क्यों है असंभव?

राष्ट्रीय जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है. जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को साफ कर दिया है कि फरवरी-मार्च के दौरान पूरी प्रशासनिक मशीनरी और अमला इसी काम में व्यस्त रहेगा.

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और अत्यधिक आबादी वाले राज्य में एक ही समय पर इतनी बड़ी जनगणना करना और साथ ही विधानसभा चुनाव संपन्न कराना व्यावहारिक रूप से असंभव है. चुनाव आयोग के पास चुनाव को आगे टालने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ सकती है.

क्या कहता है नियम?

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती. यही वजह है कि फरवरी-मार्च के बजाय चुनाव को नवंबर-दिसंबर में खिसकाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल

यूपी की 18वीं विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 14 मई 2027 तक है. संवैधानिक नियमों के अनुसार, इस तारीख से पहले न सिर्फ चुनाव संपन्न होने चाहिए, बल्कि नई सरकार का गठन भी हो जाना चाहिए. पहले यह माना जा रहा था कि फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन जनगणना के इस नए पेंच के कारण अब साल 2026 के आखिरी महीनों में ही चुनाव कराने की योजना पर विचार चल रहा है.

कड़ाके की ठंड और कोहरा भी एक बड़ी बाधा

अगर चुनाव आयोग जनवरी में चुनाव कराने की सोचता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और धुंध एक बड़ी रुकावट बनते हैं. खराब मौसम के कारण नेताओं के हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और उड़ान में भारी समस्या आती है, जिससे चुनाव प्रचार बुरी तरह प्रभावित होता है. इसके उलट, नवंबर और दिसंबर का मौसम चुनाव प्रचार और मतदान के लिए सबसे मुफीद माना जाता है.

सियासी दलों की बढ़ी धड़कनें

भले ही केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी गियर बदल दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की बैठकों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ हिदायत दे दी है कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है, इसलिए जमीन पर तैयारी मजबूत रखें. सपा का दावा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है.

बीजेपी के भीतर भी समय से पहले चुनाव को लेकर गहन मंथन जारी है. पार्टी को लगता है कि हालिया चुनावों के सकारात्मक मोमेंटम का फायदा उन्हें यूपी और उत्तराखंड में मिलेगा. हालांकि, इतिहास गवाह है कि साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने चुनाव प्रीपोन किए थे, तो इंडिया शाइनिंग के बावजूद पार्टी को नुकसान हुआ था.

कांग्रेस और बसपा

सपा की सहयोगी कांग्रेस ने भी संभावित उम्मीदवारों की तलाश और मंडलों में बैठकें शुरू कर दी हैं. वहीं, बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार संगठन की समीक्षा बैठकें कर उम्मीदवारों के चयन में जुट गई हैं. यदि चुनाव समय से पहले होते हैं, तो यह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उन सभी पांच राज्यों में होंगे जहां चुनाव होने हैं. लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है.