ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन, UP चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की एंट्री, आजाद होंगे CM फेस, 26 नवंबर को बड़ी रैली

ओवैसी ने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन यूपी में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए मजबूत मोर्चा साबित होगा.

आजाद समाज पार्टी और AIMIM ने गठबंधन का ऐलान किया है

दोनों पार्टियां यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगी

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है. आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर ने 12 नवंबर को गठबंधन का ऐलान कर दिया. आजाद समाज पार्टी( कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का फैसला किया है. मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बीजेपी को यूपी में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत मोर्चा होगा. ओवैसी ने कहा कि दोनों पार्टियां गठबंधन में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और आजाद सीएम फेस होंगे.

#WATCH | Uttar Pradesh | Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad and AIMIM chief Asaduddin Owaisi form 'Samajik Parivartan Morcha' for UP polls AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "We have decided to form 'Samajik Parivartan Morcha'. I can say with confidence this will be a strong Morcha to stop the BJP from coming to power in UP for the third time." — ANI (@ANI) November 12, 2026

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, आजाद ने कहा कि यह गठबंधन अन्य दलों के लिए भी खुला है. अगर ये पार्टियां उत्तर प्रदेश में BJP को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए इस गठबंधन का समर्थन करते हुए चुनाव लड़ना चाहें, तो उनका स्वागत है. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह समाज के वंचित, शोषित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए एक राजनीतिक मंच है. उन्होंने कहा कि लोग इसे तीसरा मोर्चा कह रहे हैं, लेकिन यह कोई तीसरा मोर्चा नहीं है. यह 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' है. इस गठबंधन का मकसद कमजोर और वंचित समुदायों को एकजुट करना है, ताकि वह अपनी चुनावी ताकत का इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें.

बीजेपी को रोकेगा गठबंधन

ओवैसी ने कहा कि 2014 से लेकर 2024 तक जो भाजपा को नहीं हरा पाए उनको वोट देने से कोई फायदा नहीं. वह बीजेपी को नहीं रोक सकते आज जो एलाइंस हुआ है, वह मजबूत होगा इसमें इतनी ईमानदारी है, जो भाजपा को रोकने में कामयाब होगा. चंद्रशेखर इनकी रातों की नींद उड़ा चुका है. यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कौन हैं, जो हमारे सामने खड़ा होकर बराबरी की बात कर रहा. आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हैं. वहीं ओवैसी ने यूपी में हुए SIR पर भी सवाल उठाए.

दलित-मुस्लिम वोटों पर नजर, SP-BSP के सामने चुनौती

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि इस गठबंधन का सबसे अहम पहलू दलित और मुस्लिम वोटों को साधने की है. यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 फीसदी और दलित आबादी लगभग 21 फीसदी मानी जाती है. दोनों समुदायों को मिलाकर प्रदेश की करीब 40 फीसदी आबादी बनती है. यूपी में AIMIM जहां मुस्लिम राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाना चाहते हैं.

ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की एंट्री समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के लिए भी चुनौती बन सकती है. वहीं, दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाली बहुजन समाज पार्टी के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है.

2022 में AIMIM ने बिगााड़ा था सपा का खेल

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM भले ही खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने सपा का खेल बिगाड़ दिया था. चुनाव नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश की 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं, जहां AIMIM को मिले वोट सपा की हार के अंतर से ज्यादा थे. यानी इन सीटों पर AIMIM की मौजूदगी ने विपक्षी वोटों में बिखराव बढ़ाया और इसका सीधा फायदा BJP या दूसरे दलों को मिला.

पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और मऊ जैसे जिलों में भी AIMIM की चुनावी मौजूदगी ने सपा-सुभासपा गठबंधन के जीत के समीकरण को प्रभावित किया था. ऐसे में 2027 में चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी का गठबंधन सपा के लिए नई चुनौती बन सकता है.

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