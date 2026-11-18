अंबेडकरनगर के अलावा गोरखपुर की पुलिस भी वाहिद की तलाश कर रही थी. वह अवैध हथियार की तस्करी वाले गिरोह से भी जुड़ा था.

वाहिद अंसारी कुख्यात बिल्लू इंदौरिया गैंग से जुड़ा हुआ था

अंसारी पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज थे

यूपी के अंबेडकरनगर जिले में 18 नवंबर (बुधवार) सुबह तड़के पुलिस और कुख्यात अपराधी वाहिद अंसारी के बीच मुठभेड़ हुई. शहर कोतवाली क्षेत्र में शिव बाबा धाम परिसर के पास हुई इस मुठभेड़ में सुपारी किलर वाहिद अंसारी मारा गया. वहीं, बदमाश की गोलीबारी में शहर कोतवाल भूपेंद्र सिंह और SOG के सिपाही सोनू यादव घायल हो गए. दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, वाहिद अंसारी कुख्यात बिल्लू इंदौरिया गैंग से जुड़ा हुआ था. वह पेशेवर सुपारी किलर के तौर पर सक्रिय था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और डकैती समेत करीब 35 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वह अंबेडकरनगर के अलावा गोरखपुर जिले में भी वांटेड चल रहा था.

अवैध हथियार के नेटवर्थ से जुड़ा था वाहिद

वाहिद अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय आपराधिक गिरोहों को अवैध हथियार मुहैया कराने के नेटवर्क से भी जुड़ा था. पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य जिलों में सक्रिय साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

मुठभेड़ में घायल हुए कोतवाल और SOG कांस्टेबल

पुलिस के अनुसार, शिव बाबा धाम परिसर के पास हुई मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में वाहिद अंसारी मारा गया. इस दौरान शहर कोतवाल भूपेंद्र सिंह और SOG सिपाही सोनू यादव घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

क्राइम कुंडली खंगाल रही पुलिस

वाहिद अंसारी के मारे जाने के बाद पुलिस अब उसके क्राइम की पूरी हिस्ट्री, अवैध हथियारों की सप्लाई और दूसरे जिलों में फैले नेटवर्क की जांच कर रही है. उसके साथ जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.

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