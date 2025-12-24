उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. CBI का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में CBI ने बड़ा फैसला लिया है. दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत और सजा निलंबन के आदेश के खिलाफ अब जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. CBI का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है और इसी वजह से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला लिया गया है.

CBI ने सख्त रुख अपनाया है

दरअसल, उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर अब CBI ने सख्त रुख अपनाया है. जांच एजेंसी ने साफ किया है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी. CBI के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का विस्तार से अध्ययन किया गया है. कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद यह तय किया गया कि आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की जाएगी.

यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर

जांच एजेंसी का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है. CBI ने दोहराया कि पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण वह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती. एजेंसी ने बताया कि हाई कोर्ट में आरोपी की अपील और जमानत याचिका का CBI की ओर से कड़ा विरोध किया गया था. CBI ने कोर्ट में अपना जवाब और लिखित दलीलें समय पर दाखिल की थीं. वहीं, पीड़िता के परिवार ने भी जमानत का विरोध करते हुए सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. परिवार की ओर से यह भी कहा गया था कि आरोपी को रिहा किए जाने से उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ सकता है. गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है. अब CBI के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से इस मामले में एक बार फिर कानूनी लड़ाई तेज होने की संभावना है.

