FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Walk in Winter: दिल, फेफड़े, मांसपेशियां और दिमाग को रखना है स्वस्थ, तो सर्दियों में इस समय करें वॉक

Walk in Winter: दिल, फेफड़े, मांसपेशियां और दिमाग को रखना है स्वस्थ, तो सर्दियों में इस समय करें वॉक

बुजुर्ग ने 'फर्जी पुलिस कॉल' से गंवा दिए ₹9 करोड़, 22 दिन तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट

बुजुर्ग ने 'फर्जी पुलिस कॉल' से गंवा दिए ₹9 करोड़, 22 दिन तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Homeभारत

भारत

उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. CBI का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 24, 2025, 11:51 PM IST

उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

उन्नाव रेप केस 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में CBI ने बड़ा फैसला लिया है. दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत और सजा निलंबन के आदेश के खिलाफ अब जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. CBI का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है और इसी वजह से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला लिया गया है. 

CBI ने सख्त रुख अपनाया है

दरअसल, उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर अब CBI ने सख्त रुख अपनाया है. जांच एजेंसी ने साफ किया है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी. CBI के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का विस्तार से अध्ययन किया गया है. कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद यह तय किया गया कि आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर

जांच एजेंसी का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है. CBI ने दोहराया कि पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण वह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती. एजेंसी ने बताया कि हाई कोर्ट में आरोपी की अपील और जमानत याचिका का CBI की ओर से कड़ा विरोध किया गया था. CBI ने कोर्ट में अपना जवाब और लिखित दलीलें समय पर दाखिल की थीं. वहीं, पीड़िता के परिवार ने भी जमानत का विरोध करते हुए सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. परिवार की ओर से यह भी कहा गया था कि आरोपी को रिहा किए जाने से उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ सकता है. गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है. अब CBI के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से इस मामले में एक बार फिर कानूनी लड़ाई तेज होने की संभावना है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
Genius Person: ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
MORE
Advertisement