केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी, पार्टी ने साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रा.) के अध्यक्ष चिराग पासवान को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद, पार्टी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी. आपको बता दें चिराग पासवान को पहले से ही जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है.

दरअसल, एलजेपी (रा.) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रा.) के अध्यक्ष चिराग पासवान को हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी में कहा गया कि 20 जुलाई तक उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा. चिराग पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं. बिहार में वो एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में एलजेपी (रा.) का एक मजबूत जनाधार है. यह धमकी उस समय मिली है जब बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं. ऐसे में इस तरह की धमकियां प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं. पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार के कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे.

Lok Janshakti Party's chief spokesperson Rajesh Bhatt has filed a complaint in Cyber ​​Police Station Patna, regarding a death threat issued to party president Chirag Paswan on social media. pic.twitter.com/lzVBtMkmlC