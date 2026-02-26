FacebookTwitterYoutubeInstagram
'न्यूज पब्लिशर्स के साथ रेवेन्यू शेयर करें, वरना होगा एक्शन', केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सख्त चेतावनी

Holi Recipe: होली पर मेहमानों का दिल जीत लेगा यह शाही केसर-बादाम शरबत, नोट करें सबसे आसान रेसिपी

JEE Mains Session 2 के लिए कल से खुलेगी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें फॉर्म की किन चीजों में कर पाएंगे सुधार

Virosh Wedding Photos: 'अगर मेरे सामने बैठी होती तो मेरा खाना...' विजय ने रश्मिका से ऐसे किया प्यार का इजहार

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

भारत

'न्यूज पब्लिशर्स के साथ रेवेन्यू शेयर करें, वरना होगा एक्शन', केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सख्त चेतावनी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से न्यूज पब्लिशर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सही रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल अपनाएं या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

रईश खान

Updated : Feb 26, 2026, 08:21 PM IST

'न्यूज पब्लिशर्स के साथ रेवेन्यू शेयर करें, वरना होगा एक्शन', केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सख्त चेतावनी

केंद्र सरकार रेवन्यू शेयरिंग को लेकर उन टेक कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने जा रही है, जो दूसरों के कंटेट से खुद तो मोटी कमाई करते हैं, लेकिन पब्लिशर्स को उनका शेयर नहीं देते. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने साफ कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनी नीतियों में सुधार करना होगा. न्यूज पब्लिशर्स को उनका हक का पैसा देना ही होगा. वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात 'DNPA कॉन्क्लेव 2026' में कही. उन्होंने 'FairPlay' का जिक्र करते हुए इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंफ्लुएंसर्स के लिए एक 'लीगल वार्निंग' बताया. उनके संदेश से साफ है कि सरकार अब इंटरनेट पर डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 'मनमर्जी' नहीं चलने देगी. पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी.

केंद्रीय मंत्री ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से कहा कि कंटेट बनाने वाले न्यूज पब्लिशर्स और क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू (कमाई) का निष्पक्ष तरीके से बंटवारा करना चाहिए . उनको उनके हक का पैसा मिलना चाहिए. इनमें जर्नलिस्ट, ट्रेडिशनल मीडिया इंस्टीट्यूट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, प्रोफेसर और रिसर्चर्स शामिल हैं.

वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि मानव समाज का पूरा ढांचा 'भरोसे की संस्थाओं' पर टिका है. चाहे वो न्यायपालिका हो, मीडिया हो या फिर परिवार. अगर भरोसा ही डगमगाया तो समाज की नींव कमजोर होगी.

'कानूनी फ्रेमवर्क के लिए रहें तैयार'

उन्होंने कहा कि जो लोग कंटेंट बना रहे हैं. चाहे वे न्यूज प्रोपेशनल हों, क्रिएटर्स हों या फिर रिसर्चर... सभी को उनके मेहनत का पैसा मिलना चाहिए. यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म को उनके कंटेंट से होने वाली कमाई से उचित हिस्सा देना चाहिए.पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में निष्पक्ष रेवेन्यू शेयरिंग का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए. मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुद से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अपनाएं या फिर कानूनी फ्रेमवर्क के लिए तैयार रहें.

डीपफेक पर कड़ा प्रहार
अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक और सिंथेटिक कंटेंट को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि बिना सहमति के किसी का चेहरा और आवाज इस्तेमाल करना बहुत बड़ा जुर्म है. यह सीधे तौर पर सामाजिक विश्वास को चुनौती देता है. सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाए जाना गंभीर चुनौती बनता जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

