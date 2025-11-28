केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर उठाया बड़ा कदम, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली 100 करोड़ की पावर

लद्दाख में 100 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की पावर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगी. पहले यह शक्ति एलजी के पास होती थी. लेकिन MHA ने एक अहम फैसले के तहत इसे वापस ले लिया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक अहम फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने वाली पावर को छीन लिया है. प्रोजेक्ट्स से जुड़ी LG के पास जो फाइनेंशियल पावर्स होती थीं, वे अब MHA के पास चली गई हैं. यानी लद्दाख में अब 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम या प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर गृह मंत्रालय के पास होगी.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, MHA ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से 20 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाली शक्ति भी चीन ली है. इतना ही नहीं, चीफ इंजीनियर, डिपार्टमेंट हेड, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच अलग-अलग कामों को मंजूरी नहीं दे सकेंगे. ये सभी पावर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगी.

कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के पास रहेगा ये अधिकार

हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट कमेटी 40 करोड़ रुपये से ज्यादा और 100 करोड़ रुपये से कम के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना जारी रख सकती है. लेकिन इसके लिए उसे MHA से प्रशासनिक अनुमोदन और खर्च की मंजूरी लेनी होगी. एलजी के पास 10 करोड़ रुपये तक के नेगोशिएटेड, सिंगल-टेंडर या प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार बरकार रहेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों का लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने एक ऑर्डर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत 100 करोड़ रुपये के स्कीम/ प्रोजेक्ट्स की पावर जो पहले LG के पास थी, वो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा.

