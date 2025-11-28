FacebookTwitterYoutubeInstagram
श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी

Homeभारत

भारत

केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर उठाया बड़ा कदम, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली 100 करोड़ की पावर

लद्दाख में 100 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की पावर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगी. पहले यह शक्ति एलजी के पास होती थी. लेकिन MHA ने एक अहम फैसले के तहत इसे वापस ले लिया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 28, 2025, 04:30 PM IST

केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर उठाया बड़ा कदम, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली 100 करोड़ की पावर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख एलजी से वित्तीय शक्तियां अपने हाथों में लीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक अहम फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने वाली पावर को छीन लिया है. प्रोजेक्ट्स से जुड़ी LG के पास जो फाइनेंशियल पावर्स होती थीं, वे अब MHA के पास चली गई हैं. यानी लद्दाख में अब 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम या प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर गृह मंत्रालय के पास होगी.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, MHA ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से 20 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाली शक्ति भी चीन ली है. इतना ही नहीं, चीफ इंजीनियर, डिपार्टमेंट हेड, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच अलग-अलग कामों को मंजूरी नहीं दे सकेंगे. ये सभी पावर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगी.

कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के पास रहेगा ये अधिकार
हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट कमेटी 40 करोड़ रुपये से ज्यादा और 100 करोड़ रुपये से कम के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना जारी रख सकती है. लेकिन इसके लिए उसे MHA से प्रशासनिक अनुमोदन और खर्च की मंजूरी लेनी होगी. एलजी के पास 10 करोड़ रुपये तक के नेगोशिएटेड, सिंगल-टेंडर या प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार बरकार रहेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों का लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने एक ऑर्डर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत 100 करोड़ रुपये के स्कीम/ प्रोजेक्ट्स की पावर जो पहले LG के पास थी, वो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा.

