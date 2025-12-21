अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

अरावली की नई परिभाषा को लेकर जारी विवाद पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि अरावली का बड़ा हिस्सा सुरक्षित है और माइनिंग की छूट बेहद सीमित है.

अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को लेकर देश में बहस तेज हो गई है. पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार आरोपों को गलत ठहरा रही है. इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा है कि अरावली को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा. दरअसल, अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की खुली छूट नहीं दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली का कुल क्षेत्रफल करीब 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही माइनिंग की अनुमति है.

कोर्ट के फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है

भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 100 मीटर की परिभाषा को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. यह ऊंचाई केवल जमीन की सतह से नहीं, बल्कि जमीन के भीतर फैली संरचना से लेकर पहाड़ी की चोटी तक मापी जाती है. पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, इसी गणना के आधार पर आज भी अरावली की 90 प्रतिशत से ज्यादा पहाड़ियां सुरक्षित हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य अरावली का संरक्षण है, न कि उसका नुकसान.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है. कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई माइनिंग लीज पर रोक लगाई है, जब तक कि सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार नहीं हो जाती. हालांकि, इस फैसले के बाद राजस्थान और दिल्ली-NCR के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऊंचाई आधारित परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से