FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

Homeभारत

भारत

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

अरावली की नई परिभाषा को लेकर जारी विवाद पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि अरावली का बड़ा हिस्सा सुरक्षित है और माइनिंग की छूट बेहद सीमित है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 21, 2025, 09:14 PM IST

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को लेकर देश में बहस तेज हो गई है. पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार आरोपों को गलत ठहरा रही है. इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा है कि अरावली को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा. दरअसल, अरावली विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की खुली छूट नहीं दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली का कुल क्षेत्रफल करीब 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही माइनिंग की अनुमति है. 

कोर्ट के फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है

भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 100 मीटर की परिभाषा को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. यह ऊंचाई केवल जमीन की सतह से नहीं, बल्कि जमीन के भीतर फैली संरचना से लेकर पहाड़ी की चोटी तक मापी जाती है. पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, इसी गणना के आधार पर आज भी अरावली की 90 प्रतिशत से ज्यादा पहाड़ियां सुरक्षित हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य अरावली का संरक्षण है, न कि उसका नुकसान. 

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है. कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई माइनिंग लीज पर रोक लगाई है, जब तक कि सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार नहीं हो जाती. हालांकि, इस फैसले के बाद राजस्थान और दिल्ली-NCR के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऊंचाई आधारित परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद
2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद
अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर
अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें
पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें
क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई
क्या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेटर Sameer Minhas? जानें क्या है सच्चाई
PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
MORE
Advertisement