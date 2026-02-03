भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, टैरिफ कटौती को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर

भारत
भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50 से घटकर 18 फीसदी होने के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह डील भारत के व्यापार, निर्यात और भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी.
India US trade deal: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से पहली औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को देश के लिए बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और कई प्रमुख सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा. पीयूष गोयल ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कूटनीतिक प्रयासों को दिया.
पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ हुई यह ट्रेड डील भारत के सभी पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे बेहतर है. उन्होंने बताया कि बीते कई महीनों से भारतीय टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही थी. इस दौरान कई जटिल मुद्दे और चुनौतियां सामने आईं, खासतौर पर ऊंचे टैरिफ के कारण मरीन, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ गया था. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मजबूत नेतृत्व और आपसी रिश्तों के बल पर इस डील को संभव बनाया. उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह समझौता भारत की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम है.
Addressing the media on #IndiaUSTradeDeal. https://t.co/2l5j8W4cUc— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 3, 2026
