UNESCO में भारत के 2 शहरों ने लहराया परचम, संगीत और साहित्य शहर के रूप में नामित

डीएनए हिंदी: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी UNESCO में भारत के दो शहरों ने परचम लहराया है. भारत के ग्वालियर और कोझिकोड को उन 55 नए शहरों में शामिल किया है जिनकी मंगलवार को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची जारी की थी. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है.

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर एक्स पर पोस्ट किया देशवासियों के लिए एक गौरव भरा ऐतिहासिक पल है. क्योंकि UNESCO ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में केरल के कोझिकोड को 'साहित्य का शहर' और ग्वालियर को 'संगीत का शहर' के रूप में नामित किया है.

दुनिया की क्रिएटिव सिटीज की सूची में भारत के 2 शहर

यूनेस्को ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की है. यूनेस्को की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन नए शहरों को अपनी विकास रणनीतियों के हिस्से के रूप में संस्कृति और रचनात्मकता का उपयोग करने और मानव-केंद्रित शहरी नियोजन में नवीन प्रथाओं को प्रदर्शित करने के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए इस सूची में शामिल किया गया है.

