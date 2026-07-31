CM मोदन यादव की लीडरशिप में डिजिटल एडमिशन में MP ने बनाया कीर्तिमान, E-Pravesh से 4.89 लाख स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दाखिला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिजिटल एडमिशन का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला..

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य के एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं. उनकी लीडरशिप में अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नया रिकॉर्ड बनाया है. उच्च शिक्षा विभाग की विद्यार्थी-केंद्रित ई-प्रवेश (e-Pravesh) प्रणाली ने उच्च शिक्षा में प्रवेश का नया कीर्तिमान बनाया है. विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए काफी इनोवेशन किए हैं. इसका सकारात्मक असर इस साल साफ दिखाई दिया है. इस साल 24 जुलाई तक प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में 4 लाख 89 हजार 169 स्टूडेंट्स ने एडमिशन पाया. यह पिछले चार साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया में लगातार बढ़ोतरी गई है. साल 2023-24 में समान अवधि तक 3 लाख 21 हजार 154, साल 2024-25 में 3 लाख 25 हजार 95, साल 2025-26 में 4 लाख 15 हजार 655 और साल 2026-27 में 4 लाख 89 हजार 169 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था. इस तरह पिछले साल की तुलना में 73 हजार 514 और साल 2023-24 की तुलना में 1 लाख 68 हजार 15 अधिक स्टूडेंट्स ने उच्च शिक्षा से जुड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है. यह वृद्धि प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास, डिजिटल सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थी-अनुकूल नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है.

डिजिटल प्रवेश प्रणाली बनी सफलता की आधारशिला

एडमिशन में इस उल्लेखनीय वृद्धि का सबसे बड़ा कारण विभाग का विकसित ई-प्रवेश पोर्टल और मोबाइल एप है. अब स्टूडेंट्स घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, महाविद्यालय और कोर्स का सिलेक्शन, शुल्क भुगतान के साथ-साथ एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर पा रहे हैं. इस डिजिटल व्यवस्था से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को बिना वजह के भागदौड़ से राहत मिली है और पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा आसान, पारदर्शी, समयबद्ध और सुविधाजनक बनी है.

24×7 कॉल सेंटर और CLC सुविधा से मिला बड़ा लाभ

प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए विभाग ने प्रदेश भर के महाविद्यालयों में हेल्प सेंटर, विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24×7 कॉल सेंटर, जिला और संभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग तथा प्रभावी तकनीकी सहायता की व्यवस्था की है. विशेष रूप से कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (CLC) चरण को पूरी तरह विद्यार्थी-केंद्रित बनाया गया है.

विद्यार्थियों को उसी दिन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण अंतिम चरण में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपनी पसंद के महाविद्यालयों में तत्काल एडमिशन ले पा रहे हैं. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अब तक 7 लाख 18 हजार 386 विद्यार्थियों ने ई-प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 6 लाख 31 हजार 854 स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और 4 लाख 89 हजार 169 स्टूडेंट्स ने एडमिशन पा लिया है एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स में 3 लाख 38 हजार 148 अंडर ग्रेजुएशन, 1 लाख 4 हजार 455 पोस्ट ग्रेजुएशन और 46 हजार 566 एनसीटीई पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्, शामिल हैं.

अंतिम चरण में 'प्रवेश मेला' अभियान से मिली नई गति

एक्स्ट्रा कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (CLC) राउंड के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में प्रवेश मेला अभियान संचालित किया. इसका मकसद खाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा पात्र स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाना था. प्रवेश मेले के दौरान स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और रिवीजन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन और शुल्क भुगतान सहित प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.

महाविद्यालयों में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उसी दिन अपना प्रवेश सुनिश्चित किया. इसके अतिरिक्त जिन विद्यार्थियों ने पंजीयन या दस्तावेज सत्यापन के बाद भी शुल्क जमा नहीं किया था, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया. जिन पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटें अधिक थीं, वहां विशेष परामर्श अभियान चलाकर विद्यार्थियों को विषय चयन एवं चॉइस संशोधन में सहायता प्रदान की गई.

किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं रहने देने का लक्ष्य

सीएलसी चरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम चरण में भी हेल्प सेंटर पूरी सक्रियता से संचालित रहें तथा प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए. विभाग ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे 31 जुलाई से पूर्व अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें. विभाग का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी जानकारी के अभाव, तकनीकी कठिनाई या प्रक्रिया संबंधी समस्या के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे.

