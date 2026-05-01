जम्मू के बनतालाब में हुआ बड़ा हादसा, अचानक गिरा पुल; कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

जम्मू के बनतालाब में एक बड़ा हादसा हो गया है. दोमाना पुलिस थाने के अंदर आने वाले इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया है, जिसके नीचे कई मजदूरों के फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है.

जम्मू के बनतालाब में एक बड़ा हादसा हो गया है. दोमाना पुलिस थाने के अंदर आने वाले इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया है, जिसके नीचे कई मजदूरों के फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अन्य मजदूरों की तलाश जारी है. इस घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और मलबे के नीचे दबे लोगों के बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है.

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि ये पुल पुराना था, जिसकी नींव को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा था. हालांकि नीचे खुदाई चल रही थी और ऊपर वाहन भी गुजर रहे थे. वाहन के वाइब्रेशन हादसे का कारण हो सकता है. हालांकि इस घटना के सही करणों की जांच की जा रही है. इस हादसे की चपेट में 4 मजदूर फंसे होने की सूचना मिली है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है.

#WATCH | J&K: One person rescued from under the debris where an under-construction portion of a bridge collapsed in Bantalab area of Jammu. Rescue operation continues. pic.twitter.com/IdQgX3Mded — ANI (@ANI) May 1, 2026

एक मजदूर को निकाला गया बाहर

जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. सुत्रों के अनुसार, एक मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू जारी है. इस हादसे के बाद मौके पर NDRF और SDRF की टीमें पहुंच गई हैं. जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और लोगों को बचाने की कोशिश तेजी से हो रही है.

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