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जम्मू के बनतालाब में हुआ बड़ा हादसा, अचानक गिरा पुल; कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

जम्मू के बनतालाब में एक बड़ा हादसा हो गया है. दोमाना पुलिस थाने के अंदर आने वाले इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया है, जिसके नीचे कई मजदूरों के फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 01, 2026, 08:29 PM IST

जम्मू के बनतालाब में हुआ बड़ा हादसा, अचानक गिरा पुल; कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

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जम्मू के बनतालाब में एक बड़ा हादसा हो गया है. दोमाना पुलिस थाने के अंदर आने वाले इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया है, जिसके नीचे कई मजदूरों के फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अन्य मजदूरों की तलाश जारी है. इस घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और मलबे के नीचे दबे लोगों के बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है. 

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि ये पुल पुराना था, जिसकी नींव को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा था. हालांकि नीचे खुदाई चल रही थी और ऊपर वाहन भी गुजर रहे थे. वाहन के वाइब्रेशन हादसे का कारण हो सकता है. हालांकि इस घटना के सही करणों की जांच की जा रही है. इस हादसे की चपेट में 4 मजदूर फंसे होने की सूचना मिली है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है. 

एक मजदूर को निकाला गया बाहर

जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. सुत्रों के अनुसार, एक मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू जारी है. इस हादसे के बाद मौके पर NDRF और SDRF की टीमें पहुंच गई हैं. जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और लोगों को बचाने की कोशिश तेजी से हो रही है.

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