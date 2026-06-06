नॉनवेज खाने की आदत दुनिया पर कैसे पड़ रही भारी? पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी, UN रिपोर्ट ने उड़ाए होश!

क्या आपका पसंदीदा चिकन-मटन या नॉन-वेज फूड हमारी धरती के विनाश का कारण बन रहा है? संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने इस बात का एक बेहद चौंकाने वाला और डरावना सच सामने रखा है.

स्वाद का चस्का और बदलती जीवनशैली इंसानी सभ्यता को किस ओर ले जा रही है, इसका एक बेहद डरावना खाका संयुक्त राष्ट्र (UN) की नई रिपोर्ट ने खींचा है. नॉन-वेज (चिकन, मटन और पोर्क) के शौकीनों की बढ़ती तादाद ने दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है, जिसकी कल्पना कुछ दशकों पहले तक किसी ने नहीं की थी.

यूएन के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 60 वर्षों में वैश्विक आहार में एक ऐतिहासिक और विनाशकारी बदलाव आया है. लोग तेजी से पारंपरिक शाकाहार, हरी सब्जियों और दालों को छोड़कर अंधाधुंध तरीके से मीट-आधारित डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं. इस बदलाव ने हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है.

25 किलो से सीधे 47 किलो का सफर

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं. यदि हम साल 1961 के दौर पर नजर डालें, तो उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति सालाना मांस की औसत खपत महज 25 किलोग्राम हुआ करती थी. लेकिन साल 2022 तक आते-आते यह आंकड़ा करीब दोगुना बढ़कर 47 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सालाना पर पहुंच गया है.

चिकन की रिकॉर्ड तोड़ मांग

इस पूरे खेल में सबसे बड़ा विलेन चिकन बनकर उभरा है. साल 1961 में दुनिया का एक औसत इंसान सालभर में 3 किलो से भी कम चिकन खाता था, जो 2022 में छह गुना बढ़कर सीधे 17 किलोग्राम हो गया. आज गली-मोहल्लों के काउंटरों से लेकर फाइव-स्टार होटलों तक चिकन की मांग आसमान छू रही है. इस अवधि में पोर्क की खपत भी दोगुनी होकर 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर जा पहुंची है, जबकि बीफ की खपत वैश्विक स्तर पर 9 किलोग्राम के आसपास स्थिर बनी हुई है.

फैक्ट्रियों से भी ज्यादा जानलेवा उत्सर्जन

विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक संपन्नता और तेजी से होते शहरीकरण ने मीट को एक स्टेटस सिंबल बना दिया है. लेकिन इस लजीज स्वाद की जो कीमत हमारी बेचारी धरती चुका रही है, वह बेहद खौफनाक है. आज के समय में कारखानों और गाड़ियों के बाद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में कृषि और पशुपालन दूसरा सबसे बड़ा विलेन बन चुका है. वायुमंडल को गर्म करने और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कुल जहरीली गैसों में अकेले पशुपालन का हिस्सा 12% से 20% तक है. वैज्ञानिकों की आशंका है कि अगले दशक में इस सेक्टर से होने वाला प्रदूषण 7.6% तक और बढ़ेगा, जिसका 80% जिम्मेदार केवल अनियंत्रित पशुपालन ही होगा.

ग्लोबल थाली की असमानता

यह रिपोर्ट दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच भोजन की गहरी और कड़वी असमानता को भी उजागर करती है. एक तरफ जहां अमीर और विकसित देशों में लोग अपनी आर्थिक हैसियत के बल पर जरूरत से ज्यादा मांस का उपभोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई कम आय वाले देशों में आज भी भुखमरी का खौफनाक तांडव जारी है. उन गरीब देशों में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, दालें या दूध तो दूर की बात है, दो वक्त की सूखी रोटी जुटाना भी एक बड़ी जंग जीतने जैसा है.

यूएन के ढुलमुल रवैए पर भड़के वैज्ञानिक

इस पूरे मामले में सबसे विवादित पहलू यूएन की संस्था FAO का स्टैंड रहा है. इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भी संस्था ने अमीर देशों को मांस की खपत कम करने या अपनी डाइट बदलने की कोई सख्त हिदायत नहीं दी. इसके बजाय, यूएन ने एक बेहद सॉफ्ट और सुरक्षित रास्ता चुनते हुए गोलमोल बातें कीं. उन्होंने सुझाव दिया कि खेती के तरीकों को सुधारा जाए, भोजन की बर्बादी रोकी जाए और नई तकनीकों से पशुपालन के प्रदूषण को कम किया जाए.

यूएन के इस नीतिगत ढुलमुल रवैए ने दुनिया भर के पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों को नाराज कर दिया है. वैज्ञानिकों का साफ और दोटूक कहना है कि तकनीकी सुधार केवल एक दिखावा हैं. अगर वास्तव में ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस बड़े खतरे को टालना है, तो अमीर देशों को अपनी थाली से मीट की मात्रा घटानी होगी और प्लांट-बेस्ड डाइट की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे. पृथ्वी को बचाने का यही एकमात्र और सबसे प्रभावी रास्ता है.