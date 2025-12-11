Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बहराइच- रामगोपाल हत्याकांड में बड़ी खबर, कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई, दोषी सरफराज को फांसी और 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई | SIR को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा- बंगाल में 1.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी | बांग्लादेश में 12 फरवरी से आम चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन ने किया ऐलान | जूनागढ़ में फिल्म 'धुरंधर' का विरोध, बलोच मकराणी समाज ने फिल्म के एक डायलॉग को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी

भारत

भारत

Umar Khalid interim Bai: उमर खालिद दिल्ली दंगों के कथित लॉर्जर कांस्पिरेसी केस में सितंबर 2020 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 11, 2025, 05:48 PM IST

उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत

Umar Khalid got interim Bail: 2020 दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शरीक होने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. उमर खालिद 16 से 29 दिसंबर तक जेल से बाहर रहेंगे.

उमर खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है. उन्होंने याचिका में 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की जमानत मांगी गई थी. लेकिन कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर दे दी. 

कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

अदालत ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं. जिनमें उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा किसी से नहीं मिल सकेंगे.

रिहाई के दौरान खालिद अपने घर पर ही रहेंगे या केवल उन स्थानों पर जा सकेंगे जहां शादी की रस्में और कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके अलावा उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना होगा.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी. इस मामले में उनके खिलाफ UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है. खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है.

