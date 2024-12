दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को कड़कड़डूमा कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. खालिद अपने चचेरे भाई-बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक हफ्ते की उनकी जमानत मंजूर कर ली.

उमर खालिद 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद है. अदालत ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है.

कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं. अदालत ने कहा कि वह इस केस से जुड़े किसी भी शख्स या गवाह से बात नहीं करेगा. सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की पोस्ट करने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा जमानत पर रहने के दरम्यान सिर्फ अपने घरवालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करने की छूट रहेगी. उमर खालिद को 3 जनवरी को सरेंडर करना होगा.

Delhi | Umar Khalid, former student leader of JNU, has been granted interim bail to attend the marriage functions of his cousin. The Karkardooma court has approved the bail for a period of seven days for the purpose.



Khalid is currently in Judicial Custody in connection with a… pic.twitter.com/4y7akZJQlW