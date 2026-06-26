अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील लड़ेंगे केतन अग्रवाल का केस, उज्ज्वल निकम विशेष लोक अभियोजक होंगे

पुणे के एक बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल की मौत को पहले तो एक हादसा माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को केतन अग्रवाल हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार, 26 जून को ये घोषणा की. उज्ज्वल निकम ने ही 2008 के मुंबई हमले और 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई थी. उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की घोषणा केतन के पिता विशाल अग्रवाल द्वारा पुणे में मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग के बाद की गई.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम फडणवीस ने मामले को त्वरित अदालत में भेजने की परिवार की मांग को स्वीकार कर लिया. मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री ने विधि एवं न्याय विभाग के सचिव को नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि ये हत्याकांड इस समय पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है. केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर पुणे जिले के मावल तालुका में स्थित लोहागढ़ किले से केतन को चट्टान से धक्का देने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन (25) की शादी नवंबर में तय थी, लेकिन सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी. पुलिस ने बताया है कि सिया और चेतन ने कथित तौर पर केतन को खत्म करने की साजिश रची थी. केतन अग्रवाल की हत्या उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर 18 जून को कर दी थी.

केतन के पिता ने क्या कहा?

केतन अग्रवाल के पिता, विशाल अग्रवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले की सुनवाई तेजी से होगी. उन्होंने न्यायिक प्रणाली में पूरा भरोसा जताते हुए कहा, "सीएम फडणवीस ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वह खुद इस मामले को देखेंगे, इसकी सुनवाई तेजी से होगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी."

आरोपी सिया की मां ने क्या कहा?

मुख्य आरोपी सिया के माता-पिता ने भी घटना पर हैरानी जताई है. पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. सिया की मां पूजा गोयल ने कहा है कि जब मैंने इस घटना के बारे में सुना, तो मुझे गहरा सदमा लगा. मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है. केतन का परिवार आज जो दुख झेल रहा है, वह बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे और भी ज्‍यादा दुख हो रहा है क्योंकि दो परिवार बर्बाद हो गए हैं. पूजा गोयल ने कहा है कि गर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो.

(IANS इनपुट के साथ)