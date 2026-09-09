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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मंदिर टूटा, लेकिन टस से मस नहीं हुए खड़े हनुमान, 170 साल पुरानी प्रतिमा को हिलाने में मशीनें भी फेल, अब वैज्ञानिक सुलझाएंगे रहस्य

उज्जैन में प्रशासन सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों में अभी से जुट गया है. यहां पर कुछ रास्तों का चौड़ीकरण किया जा रहा है. इसबीच चौड़ीकरण में आ रहे हनुमान मंदिर की दीवारों को तो तोड़ दिया गया, लेकिन 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भी खड़े हनुमान जी की प्रतिमा कोई हिला तक नहीं पाया. 

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Nitin Sharma

Updated : Sep 09, 2026, 03:18 PM IST

मंदिर टूटा, लेकिन टस से मस नहीं हुए खड़े हनुमान, 170 साल पुरानी प्रतिमा को हिलाने में मशीनें भी फेल, अब वैज्ञानिक सुलझाएंगे रहस्य

Credit Image-Social Media

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उज्जैन में सड़क चौड़ी के बीच प्रशासन की जेसीबी रास्ते में आ रही मंदिर को तोड़ने पहुंच गई. मंदिर की दीवारों को चारों तरफ से गिरा दिया गया, लेकिन जब खड़े हनुमान जी की प्रतिमा हटाने की बात  आई तो मामला अटक गया. घंटों तक मेहनत करने के बाद भी हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस तक नहीं हुई. यहं देखकर सब हैरान रह गये. अब प्रतिमा को टेंट लगाकर सुरक्षित रखा गया है. इसके साथ ही मूर्ति को हटाने और इसकी मजबूती का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. 

जब धराशाई हो गया मंदिर, पर टस से मस नहीं हुए बजरंगबली

उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के तहत कंठाल से छत्री चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है. इसकी जद में आने वाले करीब 170 साल पुराने खड़े हनुमान मंदिर के भवन को प्रशासन ने ढहा दिया. गर्भगृह और दीवारें तो टूट गईं, लेकिन जब बारी आई ऐतिहासिक हनुमान प्रतिमा को उसकी जगह से हटाने की, तो बड़े-बड़े इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के पसीने छूट गये. लगातार चार दिनों तक क्रेन, जेसीबी और अन्य भारी मशीनों के जरिये जोर लगाया गया, लेकिन प्रतिमा अपने स्थान से एक इंच भी नहीं हिली. वहीं इसका पता लगते ही मौके पर हिंदू संगठन और संतों को रेला लग गया. हनुमान चालीसा और भजन का दौर शुरू हो गया.

तकनीक और आर्कियोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों की ली जा रही मदद

इस वाक्य ने तकनीकी विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है. इंदौर और उज्जैन से बुलाये गये विशेष इंजीनियरों ने जब मूर्ति को सुरक्षित तरीके से हटाने की कोशिश की, तो हर बार असफलता हाथ लगी. मूर्ति में किसी तरह की टूट-फूट न हो, इसलिए अब भारी मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन अब पुरातत्व विभाग (आर्कियोलॉजिस्ट) की मदद ले रहा है, जो अत्याधुनिक मशीनों से यह स्कैन करेगा कि आखिर इस प्रतिमा की नींव जमीन के भीतर कितनी गहरी है और यह किस तरह जुड़ी है.

प्रशासन के लिए खड़ी हो गई परेशानी

इस स्थिति ने स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. एक तरफ दो दिन बाद ही इसी मार्ग से भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकलनी है, जिसके चलते समय बेहद कम है और प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों और पुजारियों के कड़े रुख ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है. पुजारियों की मांग है कि जब सड़क के दोनों ओर जगह उपलब्ध है, तो प्रशासन को जिद छोड़ने के बजाय रास्ते के एलाइनमेंट में बदलाव करना चाहिए.

पुजारी ने मांगी लिखित गारंटी

मंदिर के पुजारी ने प्रशासन के सामने लिखित गारंटी की मांग रख दी. पुजारी शांतनु शर्मा और हनुमान मंदिर की समिति ने प्रशासन से हनुमान जी की प्रतिमा हटाने से आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंदिर के दोनों तरफ सड़क मौजूद है. इसलिए प्रशासन को हनुमान जी का मंदिर हटाने की जगह पर कोई दूसरा रास्ता प्लान करना चाहिए. इसके साथ पुजारी और मंदिर समिति ने प्रशासन ने कहा कि अगर वह मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित करते हैं तो एक लिखित गारंटी दें कि प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. प्रतिमा को आराम से निकालकर सीधे और सुरक्षित टंकी चौक पर स्थापित किया जाएगा. इसी के बाद प्रतिमा को हटाने की अनुमति मिलेगी. 

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