FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जमात खाना, 120 फीट ऊंची मीनार और मजहर चौक, उज्जैन की 600 साल पुरानी शाही मस्जिद का कितना हिस्सा टूटेगा?

जमात खाना, 120 फीट ऊंची मीनार और मजहर चौक, उज्जैन की 600 साल पुरानी शाही मस्जिद का कितना हिस्सा टूटेगा?

सलमान को स्टार बनाने में नहीं, पहले थिएटर कराने में था सलीम खान का इंटरेस्ट! मुश्ताक से मांगी थी मदद

सलमान को स्टार बनाने में नहीं, पहले थिएटर कराने में था सलीम खान का इंटरेस्ट! मुश्ताक से मांगी थी मदद

10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... LPU में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... LPU में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

जमात खाना, 120 फीट ऊंची मीनार और मजहर चौक, उज्जैन की 600 साल पुरानी शाही मस्जिद का कितना हिस्सा टूटेगा?

उज्जैन के कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब 900 मीटर लंबी सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है. सड़क चौड़ीकरण के दायरे में करीब 10 धार्मिक स्थल आ रहे थे.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 28, 2026, 03:25 PM IST

जमात खाना, 120 फीट ऊंची मीनार और मजहर चौक, उज्जैन की 600 साल पुरानी शाही मस्जिद का कितना हिस्सा टूटेगा?

उज्जैन की शाही मस्जिद की टूट-फूट पर बवाल (फोटो-PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • शाही मस्जिद का करीब 11 फीट हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आता है. 
  • कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर के बीच करीब 900 मीटर लंबी सड़क चौड़ी होनी है.
  • शाही मस्जिद से पहले खड़े हनुमान मंदिर को हटाने पर भी विवाद हुआ था. 

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है. इसमें शाही मस्जिद के एक हिस्से को भी हटाया जाना है. जब सोमवार (28 सितंबर) की सुबह इसे हटाने का काम शुरू हुआ तो वहां जमा हुए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें वहां से खदेड़ दिया.

यह मस्जिद छतरी चौक के पास स्थित है. इसका करीब 11 फीट हिस्सा उज्जैन नगर निगम की ओर से प्रस्तावित सड़क के दायरे में आता है. प्रशासन ने बताया कि मस्जिद कमेटी ने रात भर हुई चर्चा के बाद उसके हिस्से को हटाना शुरू कर दिया है. रविवार की रात मस्जिद के पास भारी भीड़ जमा हो गई और रात में वहीं रुकी रही. सुबह होते-होते प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच बात बन गई थी, लेकिन सुबह फिर से लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया.

कितनी है प्रस्तावित सड़क की लंबाई?

उज्जैन के कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब 900 मीटर लंबी सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है. सड़क चौड़ीकरण के दायरे में करीब 11 धार्मिक स्थल आ रहे थे, जिनमें मंदिर भी शामिल थे. जब खड़े हनुमान मंदिर को प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा था, तब भी लंबा विवाद हुआ था. शाही मस्जिद के जिस हिस्से को तोड़ना है, उसमें जमात खाना (प्रार्थना कक्ष) का एक हिस्सा, 120 फीट ऊंची मीनार और मजहर चौक शामिल हैं. 

उज्जैन के काजी बोले- रात में ही मसला हल हो गया था

उज्जैन सिटी के काजी खलीलुर्रहमान ने वीडियो जारी कर कहा कि शाही मस्जिद कमेटी खुत अपने हाथों से मस्जिद तोड़ रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह बाजार की तरफ न जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा, 'आपको बताया जाता है कि बेवजह बाजारों में न खड़ें हों, उधर की तरफ ना जाएं. मस्जिद का मसला तो रात में ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं कि हम वहां जाएं. जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है, वो काम पूरा होना है. वो लोग अपना काम कर रहे हैं. अफवाहों की वजह से घरों से बाहर न निकलें.'

मस्जिद कमेटी की ओर से चल रहा तोड़ने का काम: एसपी

एसपी उज्जैन प्रदीप शर्मा ने कहा कि शाही मस्जिद में मस्जिद कमेटी की तरफ से ही तोड़ने का काम चल रहा है. उन्होंने कहा, 'हमने एहतियात के तौर पर, सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है और किसी के भी अंदर जाने पर रोक है. हालांकि, कुछ शरारती तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने और पत्थरबाजी करने की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और हल्के बल का इस्तेमाल किया. मुस्लिम समुदाय के नेता भी शांति बनाए रखने की अपील करते हुए वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं. स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है. मस्जिद कमेटी द्वारा तोड़ने का काम लगातार चल रहा है.'

एसपी ने कहा कि जो लोग बाहर से गड़बड़ी फैलाने आए थे, उन्हें कल देर रात बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया और अलग-अलग थानों में हिरासत में ले लिया. अब हम CCTV और ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके दोषियों की पहचान करेंगे और शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे. कुछ महिलाओं ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की. हालांकि, उन्हें समझाने और स्थिति का वीडियो फुटेज दिखाने के बाद, उन्होंने जाम हटा लिया.

मुस्लिम समाज के लोग खुद हटा रहे मस्जिद का वो हिस्सा: कलेक्टर

उज्जैन के जिला कलेक्टर रौशन कुमार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मर्जी से मस्जिद के उन हिस्सों को खुद ही हटा रहे हैं, जो सड़क चौड़ी करने के दायरे में आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'अब तक जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली है, वह है सड़क चौड़ी करने के काम में लोगों, धार्मिक समूहों और समुदायों का अपनी मर्जी से सहयोग.  जैसे, क्षत्रिय चौक पर शाही मस्जिद का जो हिस्सा सड़क चौड़ी करने के दायरे में आ रहा है, उसे समुदाय और उससे जुड़े धार्मिक समूह के लोग खुद हटा रहे हैं. यह एक बेहतरीन मिसाल है. मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि वे अफवाहों, गलत जानकारी या गुमराह करने वाली खबरों पर ध्यान न दें क्योंकि यह काम समुदाय और धार्मिक समूह खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

मस्जिद कमेटी की याचिका HC से खारिज

जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी शाही मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 9 सितंबर वाले फैसले को चुनौती दी गई थी. अदालत ने 9 सितंबर को कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है. कोर्ट ने अपने आदेश में सिंहस्थ कुंभ 2028 के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट का जिक्र किया था. अदालत ने कहा था कि सिंहस्थ के दौरान इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी. बता दें कि शाही मस्जिद महाकालेश्वर मंदिर के सामने और क्षिप्रा नदी के पास स्थित है.

600 साल पुरानी है मस्जिद!

मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि मस्जिद 600 साल से ज्यादा पुरानी है. याचिका के मुताबिक, मंदिर का निर्माण साल 1390 में हुआ था. इस याचिका में कहा गया था कि मस्जिद के हिस्से को तोड़ना संविधान के अनुच्छेद 14 , 25 और 26 का उल्लंघन है.

उज्जैन नगर निगम का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का काम उज्जैन विकास परियोजना 2035 के तहत किया जा रहा है. हाई कोर्ट में नगर निगम ने कहा था कि इस परियोजना के लिए उज्जैन में करीब 80 धार्मिक संरचनाओं को हटाया या ट्रांसफर किया जा रहा है, जिनमें से 11 संरचनाएं: 10 मंदिर और एक मस्जिद, पहले ही उस मार्ग से हटाई जा चुकी हैं. सिंहस्थ 2028 में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे. इसलिए लोगों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए सड़क का चौड़ा होना बहुत जरूरी है. 

ये नफरत की पराकाष्ठा: इमरान प्रतापगढ़ी

इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस और AIMIM चीफ की ओर से मस्जिद तोड़ने को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उज्जैन शाही मस्जिद को तोड़ने की प्रशासनिक कवायद को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, '600 साल पुरानी धरोहर को सिर्फ सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर ध्वस्त कर देना तो नफरत की पराकाष्ठा है. मेरे संज्ञान में आया है कि मामला जब न्यायालय में लंबित है तो फिर प्रशासन बार-बार मस्जिद की घेराबंदी करके आख़िर क्या संदेशा देना चाहता है? उज्जैन के हजारों युवा लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं. उज्जैन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं का सम्मान करिए और सड़क चौड़ीकरण के लिये आवश्यक ज़मीन दूसरी साइड से ले लीजिए. इतनी एैतिहासिक धरोहर को तोड़ा जाना कहीं से भी सामान्य घटना नहीं मानी जाएगी.'

ओवैसी बोले- मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते

ओवैसी ने कहा कि मैं सलाम करता हूं जनता है, वो गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आप इस तरह मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते हैं. मैंने संसद में कहा था कि जो नया वक्फ कानून है, उसके जरिए कलेक्टर और सरकार को पावर दी जा रही है, उसका मकसद एक ही है कि मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों को मुसलमानों से छीन लिया जाए, वो सच साबित हो रहा है. उस संशोधन का मकसद यही था, वक्फ को बचाना नहीं था.

ये भी पढ़ें- 10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... LPU में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement