उज्जैन की रेप पीड़िता के प्रति इंस्पेक्टर ने दिखाई दरियादिली, उठाएंगे पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा

डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने सभी को झकझोर दिया. इस मामले में उज्जैन पुलिस ने एक ऑटो कचालक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में महाकाल के प्रभारी इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने दरियादिली दिखाई है. उन्होंने कहा है कि वह रेप पीड़िता बच्ची को गोद लेंगे. बच्ची की पढ़ाई लिखाई और शादी का पूरा खर्चा उठाएंगे.

इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने रेप पीड़िता बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा कि यदि बच्ची के घर वालों की मर्जी होगी तो वह बच्ची को गोद लेंगे. इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने कहा कि पीड़ित बच्ची के दर्द की आवाज सुनकर उनका मन झकझोर उठा था. इस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि इस बच्ची को संरक्षण प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि उस बच्ची को मैंने पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है.

उठाएंगे पढ़ाई- लिखाई और शादी का खर्चा

इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें बच्चे गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया मालूम नहीं है लेकिन बच्ची की शादी, स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे. इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि महाकाल थाने में टीआई अजय वर्मा बच्ची को गोद लेना चाहते हैं. बच्ची के परिवार की अनुमति की जरूरत है. इंस्पेक्टर बच्ची का स्वयं लालन-पालन करेंगे और उसे अच्छी शिक्षा भी दिलाएंगे. इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इससे साबित होता है कि अगर समाज में मुसीबत में मुंह फोड़ने वाले लोग हैं तो इंस्पेक्टर अजय वर्मा जैसे दरिया दिल्ली दिखाने वाले लोग भी हैं.

#WATCH | Ujjain minor rape case | Station In-charge of Mahakal Police Station, Ajay Verma, says, "I have taken the responsibility to help the girl with medical treatment, education, and marriage... Many people have come forward to support me in this resolution... I believe that… pic.twitter.com/ijUDZqG1Gz