IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

क्या हैं Quasi Moons? पृथ्वी का एक और चंद्रमा कैसे है NASA की बड़ी खोज?

36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

IPL 2026 : पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में, क्या है इस कहावत का ईशान किशन 'कनेक्शन'?

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

भारत

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

इस घटना ने मंदिर परिसर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है.

रईश खान

Updated : Oct 22, 2025, 09:28 PM IST

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी महेश शर्मा और गोरखपुर के महंत शंकरनाथ महाराज के बीच विवाद हो गया. गर्भगृह में दोनों के बीच गाली-गलौज और हाथापाई तक मामला पहुंच गया. यह विवाद संतों के पहनावे और पगड़ी उतारकर गर्भगृह में प्रवेश करने के नियम को लेकर शुरू हुआ, जो जल्द ही नोकझोंक और धक्का-मुक्की में बदल गया.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के महंत शंकरनाथ और उज्जैन के महंत महावीर नाथ बुधवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने गर्भगृह में प्रवेश के लिए निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने और पगड़ी उतारने के लिए कहा. इस बात पर दोनों महंतों ने आपत्ति जताई. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बहस धक्का-मुक्की और गाली गलौज में बदल गई.

एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप
पुजारी महेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए एक निर्धारित ड्रेस कोड है, जिसका पालन सभी श्रद्धालुओं, चाहे वे संत हों या सामान्य भक्त, को करना अनिवार्य है. उन्होंने आरोप लगाया कि महंत महावीर नाथ ने ड्रेस कोड का पालन करने से इनकार करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया और अभद्र व्यवहार किया.

वहीं, महंत महावीर नाथ ने दावा किया कि साधु-संत किसी भी वेश-भूषा में मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पगड़ी "महाकाल बाबा की देन" है और मंदिर में प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. महंत ने पुजारी महेश शर्मा पर भी अभद्र भाषा और व्यवहार का आरोप लगाया.

CCTV फुटेज के आधार पर होगा एक्शन
इस घटना ने मंदिर परिसर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि घटना की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

