इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र का होगा रिएग्जाम, सरकार ने बता दी डेट, UGC-NET परीक्षा मामले पर HC की सुनवाई में क्या-क्या हुआ?

एसजी तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जस्मीत सिंह ने उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें पेपर लीक के आरोपों की स्वतंत्र जांच और फिर से परीक्षा करवाए जाने तक रिजल्ट घोषित नहीं करने का अनुरोध किया गया था.

UGC-NET 2026 के तीन विषयों की परीक्षा फिर से करवाएगा एनटीए

अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर और 10 सितंबर को होगी समाजशास्त्र की परीक्षा

एनटीए ने बताया- शिकायतों के बाद मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई

30 जून को एनटीए ने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करवाई थी परीक्षा

यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के समाजशास्त्र समेत तीन विषयों की परीक्षा फिर से कराई जाएगी. प्रश्नपत्र में गलतियों की शिकायत को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार (19 अगस्त, 2026) को दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने बताया कि इंग्लिश और कॉमर्स का पेपर नौ सितंबर और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को करवाई जाएगी.

केंद्र की दलीलों पर कोर्ट ने कहा- अब याचिका में सुनवाई के लिए कुछ नहीं

एसजी तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जस्मीत सिंह ने उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें पेपर लीक के आरोपों की स्वतंत्र जांच और फिर से परीक्षा करवाए जाने तक रिजल्ट घोषित नहीं करने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने परीक्षा दोबारा कराने का फैसला कर लिया है, इसलिए याचिका में अब सुनवाई करने के लिए कुछ नहीं बचा है.

जस्टिस जस्मीत सिंह ने विधि अधिकारी के बयान को रिकॉर्ड करते हुए कहा, 'सॉलिसिटर जनरल के बयान को देखते हुए याचिका में किया गया अनुरोध अब प्रभावी नहीं रह गया है और याचिका का निपटारा किया जाता है.' राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF), असिस्टेंट पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 22 से 30 जून तक 87 विषयों में यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा करवाई थी.

पेपर लीक मामले की स्वतंत्र जांच की मांग

यह याचिका अमन सिंह यादव ने दाखिल की थी. अमन सिंह यादव ने 30 जून को समाजशास्त्र का पेपर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और दोबारा परीक्षा होने तक रिजल्ट पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने प्रश्नपत्र में गलती और पेपर लीक को लेकर एनटीए से शिकायत की थी, लेकिन अब तक एजेंसी का इस पर कोई जवाब नहीं मिला है. याचिकाकर्ता की मांग थी की मामले की जांच सीबीआई या स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) से करवाई जाए.

एनटीए ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि उसे तीन सब्जेक्ट के पेपर में कई गलतियां होने की कई शिकायतें मिली थीं और इस मुद्दे की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है. यह मामला एनटीए के लिए एक और चुनौती बनकर सामने आया है, जिसने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की घोषणा की है.



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