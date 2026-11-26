UGC NET December 2026: एनटीए ने दिसंबर में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. (Image: Official Website Screengrab)

UGC NET December 2026: अगर आपने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. इससे उम्मीदवारों को यह पता चल सकेगा कि आखिर उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in या ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

एनटीए की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी.

UGC-NET December 2026: Advance City Intimation Slips are out! Putting candidate convenience first - of 9,76,008 candidates: •89.56% allotted their 1st choice exam city •97.74% allotted a city from among their 4 chosen cities Download your slip at https://t.co/n31bnScKzT यूजीसी-नेट दिसंबर 2026: एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी! उम्मीदवारों की सुविधा सबसे पहले - 9,76,008 उम्मीदवारों में से: •89.56% को मिला पहली पसंद का परीक्षा शहर •97.74% को मिला अपनी चार पसंदों में से ही एक शहर अपनी स्लिप https://t.co/n31bnScKzT से डाउनलोड करें #UGCNET #UGCNET2026 #UGCNETDecember2026 #CityIntimationSlip #NTA #NTAExams — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 26, 2026

सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड समझने की न करें भूल

उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड न समझें. इसके जरिए उम्मीदवारों को सिर्फ आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है. लेकिन यह एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए मान्य नहीं होता. बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवार एग्जाम हॉल में नहीं बैठ पाएंगे. एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का एडमिट कार्ड अलग से जारी करेगा. इसे उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in से डाउनलोड करना होगा.

सिटी इंटिमेशन स्लिप को डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो कहां करें संपर्क?

अगर किसी उम्मीदवार को एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो वे एनटीए हेल्पडेस्क से मदद ले सकते हैं.इसके लिए उम्मीदवार 011-40759000 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ugcnet@nta.ac.in पर एनटीए को ईमेल के जरिए भी अपनी समस्या बता सकते हैं.

दो शिफ्ट में होगी यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा

एनटीए इससे पहले यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल भी जारी कर चुका है. परीक्षा के लिए दो शिफ्ट निर्धारित की गई हैं. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. एनटीए ने 19 नवंबर को नोटिस जारी कर एग्जाम का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया था. इसके अनुसार, 14 दिसंबर को पहली शिफ्ट में हिस्ट्री, पाली, प्राकृत, कम्परेटिव लिटरेचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

9.75 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया आवेदन

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में इस बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं. एनटीए के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए कुल 9,75,505 उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क का भुगतान किया है.

बता दें कि इससे पहले एनटीए ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका भी दिया था. इसके लिए 2 नवंबर 2026 से करेक्शन विंडो खोली गई थी. उम्मीदवारों को अपने आवेदन में दर्ज जानकारियों को ठीक करने के लिए 4 नवंबर 2026 की रात 11 बजकर 50 मिनट तक का समय दिया गया था. इस दौरान उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते थे.

एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा से जुड़े नए अपडेट, जरूरी दिशा-निर्देश और एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप