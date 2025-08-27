गणपति उत्सव पर 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, शिवतीर्थ में किए गणेश जी के दर्शन

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच लंबी तकरार के बाद सुलह होती नजर आ रही है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही दोनों भाई साथ आकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं. दोनों भाईयों की पिछले 3 महीने में ये तीसरी मुलाकात है.
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर 'ठाकरे ब्रदर्स' एक बार फिर इकट्ठा हुए, लगभग 20 साल के बाद यह पहला मौका है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर गणेश उत्सव मनाया. राज ठाकरे के घर उद्धव अपनी पत्नी और बेटों के साथ पहुंचे. यह 20 साल में पहली बार है, जब दोनों भाई एक साथ गणेश उत्सव मनाएंगे. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं तेज हो गई हैं.
राज ठाकरे के घर पर डेढ़ दिन का गणपति उत्सव होता है. राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और उन्हें गणपति उत्सव पर अपने घर आने का निमंत्रण दिया था. इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, उद्धव ठाकरे बुधवार को अपनी पत्नी और बेटों के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे. यहां उन्होंन भगवान गणेश जी पूजा अर्चना की.
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे व विधायक आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राज ठाकरे के घर 'शिवतीर्थ' पहुंचे. उद्धव ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर पर गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. गणेश उत्सव पर ठाकरे परिवार के एक साथ आने से 'शिवतीर्थ' का माहौल बदल गया. पूजा अर्चना के बाद दोनों भाइयों (राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे) ने साथ में फोटो खिंचवाई. बाद में एक फैमिली फोटो भी खिंचाई गई.
पिछले लंबे समय से जहां दोनों भाईयों में तकरार चल रही थी. वहीं अब 3 महीने में दोनों भाईयों की तीन बार मुलाकात हो चुकी है. इससे राजनीतिक गलियारों में दोनों भाईयों के साथ आने की संभावना जताई जा रही है. हाल के कुछ महीनों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं. मनमुटाव को दूर करते हुए 5 जुलाई को दोनों भाई एक विजय रैली के लिए एक साथ आए. हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ एक संयुक्त मार्च निकालने वाले थे, लेकिन फैसला रद्द होने के बाद, मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई.
