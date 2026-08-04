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डेंगू-मलेरिया से सनातन की तुलना, नाश की बात... उदयनिधि स्टालिन इससे पहले कब-कब दे चुके हैं विवादित बयान?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

डेंगू-मलेरिया से सनातन की तुलना, नाश की बात... उदयनिधि स्टालिन इससे पहले कब-कब दे चुके हैं विवादित बयान?

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर दिए गए एक कथित विवादित बयान के बाद यह कार्रवाई की गई है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 01:36 PM IST

डेंगू-मलेरिया से सनातन की तुलना, नाश की बात... उदयनिधि स्टालिन इससे पहले कब-कब दे चुके हैं विवादित बयान?

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन (Image Source- IANS)

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  • एक्ट्रेस तृषा पर कथित विवादित बयान के बाद पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया
  • सितंबर 2023 में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से की थी
  • उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने की बात कही थी, जिससे देशभर में बवाल मच गया था
  • सनातन धर्म वाले बयान पर घिरे उदयनिधि को सर्वोच्च अदालत ने फटकार पड़ी थी

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है. राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार (4 अगस्त 2026) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बार वजह कोई राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर दिया गया एक ऐसा कथित बयान है, जिसे सुनकर लोग भड़क उठे.

हालांकि, उदयनिधि के लिए विवादों से नाता जोड़ना कोई नई बात नहीं है. सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियों से लेकर विवादित बयानों तक, उनका इतिहास ऐसी ही सुर्खियों से भरा पड़ा है.  

तृषा पर ऐसा क्या बोल दिया कि हो गई गिरफ्तारी?

पूरा मामला तंजावुर में आयोजित कावेरी जल मुद्दे से जुड़ी एक रैली का है. सोमवार को उदयनिधि मंच से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर जमकर निशाना साध रहे थे. वह सरकार पर कावेरी के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे थे. इसी दौरान भाषण के बीच में ही भीड़ से कुछ लोग अचानक एक्ट्रेस तृषा का नाम लेकर नारेबाजी करने लगे. 

गौरतलब है कि तृषा और विजय कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और दोनों की नजदीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं. भीड़ की हूटिंग सुनकर उदयनिधि रुके, मुस्कुराए और एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लोगों ने सीधे तौर पर डबल मीनिंग इशारे के रूप में लिया. 

टीवीके नेताओं ने बताया महिला का अपमान

उन्होंने कहा, "पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए." हालांकि, मामला बिगड़ता देख उन्होंने तुरंत हंसते हुए सफाई दी कि वह तो कावेरी नदी के पानी की बात कर रहे थे. लेकिन तीर कमान से निकल चुका था. 

इस बयान का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. टीवीके नेताओं और आम लोगों ने इसे महिला का अपमान और घटिया बयानबाजी बताया. इसके बाद मंगलवार की सुबह चेन्नई पुलिस उदयनिधि के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.  

जब डेंगू-मलेरिया से की थी सनातन की तुलना

उदयनिधि का यह पहला विवाद नहीं है. इससे पहले सितंबर 2023 में दिए गए उनके एक बयान ने तो पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था. एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी.

उन्होंने कहा था, "कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म ही करना पड़ता है. जैसे हम डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं करते, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करते हैं. ठीक वैसे ही सनातन धर्म को भी खत्म किया जाना चाहिए." 

इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया था. देश के कोने-कोने में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, पुतले जलाए गए और कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार 

सनातन धर्म वाले मामले में जब चारों तरफ से घिरे उदयनिधि ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को एक जगह क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो वहां भी उन्हें राहत की जगह सख्त हिदायत मिली. सर्वोच्च अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह कोई आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि एक मंत्री (तत्कालीन) हैं.

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए. आप एक नेता हैं, आप जानते हैं कि आपके बोले गए शब्दों का समाज पर क्या असर पड़ेगा. अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं. अदालत की इस फटकार से यह साफ हो गया था कि उदयनिधि का बयान गैर-जिम्मेदाराना था, जिसकी वजह से उनकी छवि को बड़ा झटका लगा था. 

विधानसभा में भी दिया था विवादित बयान 

उदयनिधि का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. इसके बाद भी वह कई मौकों पर सनातन धर्म और अपनी विचारधारा को लेकर आक्रामक रुख अपनाते दिखे. एक बार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री विजय के सामने भी उन्होंने सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की अपनी बात को दोहराया था. बहरहाल, तृषा पर दिए गए ताजा बयान और उसके बाद हुई अचानक गिरफ्तारी ने उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं. 

ये भी पढ़ें- कौन हैं उदयनिधि स्टालिन जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने लिया हिरासत में? जानिए क्या है मामला

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