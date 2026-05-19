Twisha Sharma Death Case: फरार पति-रसूखदार ससुराल वाले, गर्भपात की गोलियां और डराने वाली चैट्स, जानिए कहां तक पहुंची जांच

भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले ने इस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. नोएडा की रहने वाली और पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की भोपाल स्थित उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल स्थित उनके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. इस घटना के बाद मृतका के परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि ट्विशा को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, दहेज के लिए परेशान किया गया और अब रसूख का इस्तेमाल करके जांच को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है.

31 वर्षीय ट्विशा करीब दो महीने की गर्भवती थीं. 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित उनके घर में उनका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था. ट्विशा का विवाह दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुआ था, जो सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे हैं.

डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी मुलाकात

दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. पुलिस जहां इस मामले को आत्महत्या के नजरिए से देख रही है, वहीं ट्विशा के परिवार का आरोप है कि यह हत्या या साजिश हो सकती है, क्योंकि मौत से पहले के महीनों में वह भारी मानसिक तनाव में थीं. अब यह मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो चुका है.

ससुराल में कैसे हुई मौत?

पुलिस के अनुसार, 12 मई की देर रात ट्विशा अपने ससुराल में फंदे से लटकी पाई गईं. उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रबंधन से रात करीब 11 बजे पुलिस को इस बात की सूचना मिली. घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

परिजनों का कहना है कि ट्विशा उस रात करीब 10 बजे तक अपने परिवार के संपर्क में थीं और उन्होंने भोपाल छोड़कर नोएडा वापस आने की इच्छा जताई थी. इस बीच, सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा को मौत से कुछ समय पहले छत की तरफ जाते देखा गया और बाद में उनके पति तथा दो अन्य लोग उन्हें नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ट्विशा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु का मामला दर्ज किया है.

भोपाल पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा भी की है. मामले की गहराई से जांच करने के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो दहेज, मारपीट और सबूतों को मिटाने के आरोपों की जांच कर रहा है. वहीं, ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान का दावा करते हुए परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है.

मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन

ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनके करियर और गर्भावस्था को लेकर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए परिवार ने शुरुआत में अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था. रविवार को पीड़ित परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि दिल्ली एम्स में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए.

प्रदर्शन के दौरान ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और उनके भाई ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की, जहां उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिला. पिता ने चेतावनी भी दी कि यदि न्याय नहीं मिला, तो वह मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेंगे. उन्होंने शव को खराब होने से बचाने के लिए उसे माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की मांग की है.

ट्विशा के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी परिवार न्यायिक पृष्ठभूमि से है, इसलिए वे अपने प्रभाव का फायदा उठाकर अदालतों से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल की एक अदालत ने खारिज कर दिया. पिता ने सवाल उठाया कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही अग्रिम जमानत मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है.

आखिरी चैट में बयां किया था दर्द

ट्विशा के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वह अपनी मां से अपने ससुराल के हालातों को लेकर लगातार बात कर रही थीं. मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था, "मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है मां." चैट के अनुसार, वह इस शादी में फंसा हुआ महसूस कर रही थीं. 30 अप्रैल के संदेशों में उन्होंने अपनी मां से पूछा था कि उन्हें भोपाल क्यों भेजा गया.

उन्होंने यह भी लिखा, "मैं बेहद परेशान हूं. ये लोग घटिया हैं. मुझ पर शक करते हैं. समर्थ पूछता है कि यह बच्चा किसका है. मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, समर्थ मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता." इसके अलावा, मौत से ठीक पहले इंस्टाग्राम पर अपनी सहेली मीनाक्षी को भेजे आखिरी संदेश में ट्विशा ने लिखा था, "मैं फंस गई हूं. बस तू मत फंसना. ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर फोन करूंगी."

ससुराल पक्ष के दावे

दूसरी ओर, अग्रिम जमानत याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि ट्विशा नशीले पदार्थों पर निर्भर थीं और मानसिक रूप से अस्थिर थीं. उनका दावा है कि ट्विशा ने परिवार के विरोध के बावजूद गर्भपात की गोलियां खाई थीं. याचिका में कहा गया कि शादी के बाद से ही ट्विशा में नशा न मिलने पर हाथ कांपने, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स जैसे लक्षण दिखते थे, और उनके पिता भी इस बात से वाकिफ थे. हालांकि, ट्विशा के परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया है.

कौन थी ट्विशा शर्मा?

ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली एक प्रतिभाशाली 33 वर्षीय एमबीए ग्रेजुएट थीं, जिन्होंने मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाया था. कॉर्पोरेट जगत के अलावा, वह ग्लैमर और कला की दुनिया से भी जुड़ी थीं. वह मिस पुणे रह चुकी थीं और उन्होंने तेलुगु फिल्म 'मुग्गुरु मोनागाल्लू' में भी अभिनय किया था.