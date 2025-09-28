Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

लेह हिंसा: सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

Ashwin Purnima 2025: अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस. जयशंकर का दो टूक, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

जुबीन गर्ग मौत मामले में महोत्सव आयोजक और प्रबंधक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, सीएम की नेपाल जैसी अशांति के खिलाफ चेतावनी 

टीवीके विजय की रैली में भगदड़ की सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवारों को देंगे 10 लाख रुपये  

Vijay Karur Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, जानें किसने क्या कहा

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लेह हिंसा: सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

Ashwin Purnima 2025: अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस. जयशंकर का दो टूक, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस. जयशंकर का दो टूक, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

Homeभारत

भारत

टीवीके विजय की रैली में भगदड़ की सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवारों को देंगे 10 लाख रुपये  

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 27 सितंबर को करूर में विजय की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. रैली में 36 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए थे.मृतक परिवारों के लिए 10 लाख रुपये और घायलों के लिए 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की गई है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 28, 2025, 06:30 AM IST

टीवीके विजय की रैली में भगदड़ की सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवारों को देंगे 10 लाख रुपये  

टीवीके विजय रैली भगदड़ की होगी न्यायिक जांच

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की एक राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इस रैली में 36 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे. उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की है.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने घायलों और इलाज करा रहे लोगों के लिए एक-एक लाख रुपये की घोषणा की. उन्होंने सभी अस्पतालों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया और मंत्रियों और अधिकारियों को राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुँचने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि करूर में टीवीके प्रमुख विजय की विशाल रैली के दौरान मची भगदड़ में आठ बच्चों और 16 महिलाओं सहित 36 लोगों की मौत हो गई.

 

 
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री स्टालिन ने घोषणा की है कि इस दुखद घटना की जाँच के लिए उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा, "यह विनाशकारी समाचार पाकर मुझे गहरा दुःख और पीड़ा हुई है. इस अपूरणीय क्षति ने हमारे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं."
 
उन्होंने आगे कहा, "मैं आज रात व्यक्तिगत रूप से करूर जाकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दूंगा तथा अस्पतालों में इलाज करा रहे घायलों से मिलूंगा."

 

तमिलनाडु टीवीके विजय रैली भगदड़ के बारे में विवरण
अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी के प्रमुख विजय, तमिलनाडु के करूर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें हज़ारों समर्थक शामिल हुए. हालाँकि पुलिस ने 10,000 लोगों के लिए अनुमति दी थी, लेकिन रैली के दौरान भीड़ लगभग 30,000-50,000 तक पहुँच गई. विजय छह घंटे देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे, जिससे अशांति और बढ़ गई.

जैसे ही विजय ने रैली को संबोधित करना शुरू किया, हज़ारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने भीड़ को मंच की ओर धकेल दिया, बैरिकेड्स तोड़ दिए और भगदड़ मच गई. बच्चों और महिलाओं सहित कई उपस्थित लोग घुटन और कम वेंटिलेशन के कारण बेहोश हो गए. इस पर विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए पानी की बोतलें फेंकीं.
 
बेहोश हुए लोगों को तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया, और कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. पुलिस अधिकारी अनुमत क्षमता और वास्तविक उपस्थिति के बीच के अंतर की जाँच कर रहे हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'अघाड़ी भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी खिलाड़ी...', महाराष्ट्र में MVA गठबंधन पर पीएम मोदी का अटैक
'अघाड़ी भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी खिलाड़ी...', महाराष्ट्र में MVA गठबंधन पर पीएम मोदी का अटैक
IND vs AUS: 'युगों की लड़ाई', ऑस्ट्रेलियाई अखबार में हिंदी में छपी खबर; फ्रंट पेज पर विराट कोहली का पोस्टर
'युगों की लड़ाई', ऑस्ट्रेलियाई अखबार में हिंदी में छपी खबर; फ्रंट पेज पर विराट कोहली का पोस्टर
Reverse Walking: साधारण टहलने की बजाय शुरू कर दें रिवर्स वॉकिंग, जानें उल्टा चलने के जबरदस्त फायदे
साधारण टहलने की बजाय शुरू कर दें रिवर्स वॉकिंग, जानें उल्टा चलने के जबरदस्त फायदे
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार; दमदार हैं आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार; दमदार हैं आंकड़े
UP Crime News: अंकल को भारी पड़ा डेटिंग साइट वाला प्यार, बंधक बनाकर किया ऐसा काम... जानकर उड़ जाएंगे होश
UP Crime News: अंकल को भारी पड़ा डेटिंग साइट वाला प्यार, बंधक बनाकर किया ऐसा काम... जानकर उड़ जाएंगे होश
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म
डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म
Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान
ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान
T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत
T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत
80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth
80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE