Tulsi Vivah 2026: 21 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा. जानिए माता तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का शुभ मुहूर्त, गन्ने का मंडप सजाने की विधि, कन्यादान का विधान, गठबंधन और सात परिक्रमा की पूरी प्रक्रिया.

Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पवित्र पौधा नहीं, बल्कि देवी स्वरूप माना गया है. कार्तिक महीने में, तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व होता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है. विवाह की यह रस्म बिल्कुल घर की बेटी की शादी की तरह निभाई जाती है. मंडप सजाने से लेकर हल्दी, श्रृंगार, गठबंधन, कन्यादान और सात परिक्रमा तक कई परंपराएं निभाई जाती हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह कराने और माता तुलसी का कन्यादान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि जिन दंपत्तियों के घर कन्या नहीं होती, वे भी तुलसी विवाह के अवसर पर कन्यादान की रस्म निभाते हैं. मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

साल 2026 में तुलसी विवाह 21 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा. अगर आप भी इस अवसर पर घर में माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने जा रहे हैं, तो जान लीजिए इसका शुभ मुहूर्त, जरूरी पूजन सामग्री और कन्यादान की पूरी विधि.

1. तुलसी विवाह 2026 का शुभ मुहूर्त क्या है?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी और 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, तुलसी विवाह का मुख्य पर्व 21 नवंबर को मनाया जाएगा.

दिल्ली के पंचांग के अनुसार पूजा के लिए प्रमुख समय इस प्रकार है:

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:25 बजे से 5:52 बजे तक.

प्रदोष काल: शाम 5:25 बजे से रात 7:49 बजे तक.

धार्मिक परंपराओं में तुलसी विवाह शाम के समय कराने का विधान प्रचलित है. हालांकि, कुछ परिवारों और क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी यानी 20 नवंबर की शाम को ही तुलसी विवाह कराया जाता है. इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग का ध्यान रखें.

2. तुलसी विवाह के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए?

तुलसी विवाह की तैयारियां किसी पारंपरिक शादी की तरह की जाती हैं. इसके लिए पहले से पूजन सामग्री जुटा लेनी चाहिए.

मंडप और सजावट के लिए:

तुलसी का पौधा और भगवान शालिग्राम.

चार गन्ने, जिनसे मंडप सजाया जा सके.

लकड़ी की चौकी और लाल-पीला कपड़ा.

फूल, फूलों की माला और आम के पत्ते.

रंगोली बनाने के लिए रंग.

माता तुलसी के श्रृंगार के लिए:

लाल चुनरी या साड़ी.

सिंदूर, बिंदी और कुमकुम.

चूड़ियां, मेहंदी और काजल.

हल्दी, चंदन और अन्य सुहाग सामग्री.

पूजन के लिए:

रोली, अक्षत, मौली और सुपारी.

हल्दी की गांठ और चंदन.

कलश, जल और नारियल.

धूप, दीपक और घी.

फल, मिठाई, बताशे और पंचामृत.

मौसमी फल, गन्ना, बेर और आंवला.

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3. घर पर कैसे कराएं तुलसी विवाह? जानिए पूरी विधि

पहला चरण: गन्ने का मंडप तैयार करें

तुलसी विवाह के दिन शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के आंगन या पूजा स्थल की सफाई करें. तुलसी के गमले को अच्छी तरह सजाएं. गमले के चारों ओर गन्ने लगाकर मंडप तैयार करें. इसे फूलों और आम के पत्तों से सजाया जा सकता है.

एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें. ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा और शालिग्राम जी एक-दूसरे के सामने स्थापित हों.

दूसरा चरण: गणेश पूजन और तुलसी माता का श्रृंगार

किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से की जाती है. इसलिए सबसे पहले गणेश जी और कलश का पूजन करें. इसके बाद माता तुलसी को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें.

माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं. उन्हें बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य सुहाग की सामग्री अर्पित करें. भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र, चंदन और फूलों से सजाएं.

तीसरा चरण: वरमाला और गठबंधन की रस्म

विवाह की अगली रस्म में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को फूलों की माला पहनाई जाती है. इसके बाद गठबंधन किया जाता है. इसके लिए पीले या लाल कपड़े के एक छोर को तुलसी माता की चुनरी से और दूसरे छोर को भगवान शालिग्राम के वस्त्र से बांधा जाता है.

इस रस्म को विवाह के बंधन का प्रतीक माना जाता है. परिवार के सदस्य इस दौरान मंगल गीत भी गा सकते हैं.

चौथा चरण: इस तरह करें माता तुलसी का कन्यादान

तुलसी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में कन्यादान भी शामिल है. परंपरा के अनुसार, घर के दंपत्ति माता-पिता की भूमिका निभाते हुए माता तुलसी का कन्यादान कर सकते हैं.

इसके लिए पति-पत्नी पूजा स्थल पर बैठकर हाथ में जल, फूल, अक्षत और दक्षिणा लेकर कन्यादान का संकल्प करें. मन में भगवान शालिग्राम को माता तुलसी का वर स्वीकार करने की प्रार्थना करें. इसके बाद जल अर्पित करते हुए कन्यादान की रस्म पूरी करें.

कई स्थानों पर इस दौरान माता तुलसी और शालिग्राम जी को प्रतीकात्मक रूप से एक-दूसरे के हाथ में सौंपने का भाव रखा जाता है. इस रस्म का उद्देश्य माता तुलसी का विवाह श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न कराना है.

पांचवां चरण: सात परिक्रमा और आरती

कन्यादान और गठबंधन के बाद विवाह की अगली रस्म सात परिक्रमा की होती है. प्रचलित परंपरा के अनुसार, भगवान शालिग्राम को तुलसी के पौधे के चारों ओर सात बार घुमाया जाता है. कुछ परिवार अपनी स्थानीय विवाह परंपरा के अनुसार परिक्रमा और अन्य रस्में निभाते हैं.

इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को फल, मिठाई और मौसमी पकवानों का भोग लगाएं. घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करें. अंत में परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें.

4. तुलसी विवाह पर कन्यादान करने का क्या है धार्मिक महत्व?

हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे महत्वपूर्ण दानों में से एक माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि कन्यादान करने से विशेष पुण्य मिलता है. तुलसी विवाह में भी इसी भावना के साथ माता तुलसी को कन्या स्वरूप मानकर उनका विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है.

मान्यता है कि जिन दंपत्तियों के घर कन्या नहीं होती, वे तुलसी विवाह के अवसर पर कन्यादान की रस्म निभाकर कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, तुलसी और शालिग्राम के विवाह को परिवार में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है.

तुलसी विवाह के साथ ही चातुर्मास का समापन माना जाता है और कई परंपराओं में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है.

ध्यान रखें: तुलसी विवाह की पूजा विधि और रस्मों में क्षेत्र के अनुसार अंतर हो सकता है. इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंडित के मार्गदर्शन के अनुसार पूजा करना उचित है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है