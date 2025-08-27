US Tariffs India: भारत पर लागू हुआ ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ, जानें 50 प्रतिशत टैरिफ का किन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा असर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को जोर देकर कहा था कि वह किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकते. उन्होंने आगाह किया कि ‘‘हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर ऐतराज जताया था. रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की चेतावनी दी. ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क बुधवार से प्रभावी हो गया. भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल टैरिफ अब अब 50 प्रतिशत हो गया है.

अमेरिकी गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी मसौदा आदेश में कहा था कि ‘‘ बढ़ा हुआ शुल्क उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा, जिन्हें 27 अगस्त, 2025 को ‘ईस्टर्न डेलाइट टाइम’ (ईडीटी) के अनुसार रात 12 बजकर एक मिनट या उसके बाद उपभोग के लिए (देश में) लाया गया है. या फिर गोदाम से निकाला गया है. बशर्ते कि उन्हें देश में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई हो या 17 सितंबर, 2025 को 12 बजकर 01 मिनट पर (ईडीटी) से पहले उपभोग के लिए गोदाम से बाहर ले जाया गया हो, आयातक ने एक विशेष ‘कोड’ घोषित करके अमेरिकी सीमा शुल्क को यह प्रमाणित किया हो.’’

समझौते पर बातचीत के लिए दिया था 21 दिन का समय

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत के जवाबी शुल्क की घोषणा की थी, जो 7 अगस्त से लागू हो गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने सात अगस्त को ही रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा की जाने वाली खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, लेकिन समझौते पर बातचीत के लिए 21 दिन का समय दिया था.

पीएम ने कहा हम डटे रहेंगे

इन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा ट्रंप के बढ़े टैक्स का प्रभाव

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर बढ़ाये गये अतिरिक्त टैरिफ का प्रभाव कई सारी इंडस्ट्री पर पड़ेगा. इनमें मुख्य रूप से जूते चप्पल, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वैलरी, हीरा, फार्मा और मशीनों पर पड़ेगा. यह थोड़ा भारी हो सकता है.

