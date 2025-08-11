Twitter
Advertisement
Headlines

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

AUS vs SA 2nd T20: टिम डेविड या रियान रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

Homeभारत

भारत

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

15 अगस्त को अलास्का में होने वाली यह बैठक न केवल अमेरिका और रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. भारत ने इस मुलाकात पर अपन रुख स्पष्ट कर दिया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2025, 06:33 AM IST

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर भारत का रुख

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया हो, लेकिन भारत अपने शांति के संदेश पर कायम है. दरअसल, ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तय है. भारत ने इस बारे में एक बयान जारी किया है. यह मुलाकात यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने और शांति लाने की दिशा में एक कदम हो सकती है. भारत ने साफ कहा है कि आप कुछ भी करें, युद्ध रुकना चाहिए. यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस रुख के अनुरूप है, जिसमें वे अक्सर कहते रहे हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है.

15 अगस्त को अलास्का में होने वाली यह बैठक न केवल अमेरिका और रूस के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यूक्रेन में चार साल से चल रहे युद्ध ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है और हज़ारों लोगों की जान ली है. ऐसे समय में, भारत को उम्मीद है कि यह बैठक शांति की राह खोल सकती है.
 
भारत का आधिकारिक रुख
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत 15 अगस्त 2025 को अलास्का में अमेरिका और रूसी संघ के बीच होने वाली बैठक का स्वागत करता है. यह बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावना को खोलने का वादा करती है. बयान में आगे कहा गया है कि भारत हिंसा को रोकने और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने में मदद करने वाले किसी भी प्रयास का समर्थन करेगा.
 
यह युद्ध का युग नहीं है - प्रधानमंत्री मोदी का संदेश
विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को दोहराया है जो उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिया है. यह युद्ध का दौर नहीं है. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस शिखर सम्मेलन का समर्थन करता है और ज़रूरत पड़ने पर शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
AUS vs SA 2nd T20: टिम डेविड या रियान रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE